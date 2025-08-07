वास्तु टिप्स: कहीं आप भी तो खुला नहीं रखते हैं बाथरूम का दरवाजा? जानें नुकसान

Bathroom Door Tips: वास्तु शास्त्र में बाथरूम के दरवाजे से जुड़े कुछ नियम बताए गए हैं। अगर आप भी अब तक अपने बाथरूम के दरवाजे को खुला छोड़ देते आए हैं तो आपको थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। जानिए बाथरूम के दरवाजे से जुड़ा नियम…

वास्तु शास्त्र में घर के हर एक कोने को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं। वहीं बाथरूम को लेकर भी कई बातों का जिक्र किया गया है। जैसे कि अगर किसी के घर में बाथरूम की दिशा सही नहीं होती है तो वहां वास्तु दोष होता है। इसी के साथ बाथरूम के दरवाजे को लेकर भी कई नियम बताए गए हैं। बाथरूम का दरवाजे से लेकर उसकी दिशा से जुड़े कुछ नियम हैं। वहीं बाथरूम बनने के बाद भी इंसान कई बार ऐसी गलतियां करता जाता है, जिससे वास्तु दोष हो सकता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को बाथरूम का दरवाजा खुला छोड़ देने के लिए बार-बार टोका जाता है। अगर आप भी जाने-अनजाने ये गलती करते आ रहे हैं तो अब संभलने की जरूरत है। नीचे जानते हैं कि आखिर बाथरूम के दरवाजे से जुड़ी वास्तु शास्त्र की कुछ बातों को…

हमेशा बंद रखें बाथरूम का दरवाजा बता दें कि घर के इसी कोने में सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है। तभी कहा जाता है कि समय-समय पर इस जगह को साफ कर लेना चाहिए। यहां जमा हो रही गंदगी से पूरा घर धीरे-धीरे इस नेगेटिव एनर्जी से घिर जाता है। इसी वजह से बाथरूम के दरवाजे को हमेशा बंद करने की हिदायत दी जाती है। जो लोग जाने-अनजाने में हमेशा बाथरूम का दरवाजा खुला छोड़ देते हैं तो उनके घर में दिक्कतें तो आती ही है साथ ही उनकी खुद की जिंदगी में भी कई तरह की परेशानियां शुरू होने लगती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार बाथरूम वो जगह है जो सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी का कंपन पैदा करता है। ऐसे में पूरे घर का माहौल असंतुलित होने लगता है।

इन बातों पर भी दें ध्यान वास्तु के हिसाब से बाथरूम को लेकर कुछ और भी नियम हैं, जिनकी ओर जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर कभी भी बाथरूम में सीलन आती है तो उसे तुरंत ठीक करवाना चाहिए क्योंकि इससे भी वास्तु दोष लगता है। नेगेटिविटी से बचने के लिए यहां पर हमेशा फ्रेशनर का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही बाथरूम की दीवारों का रंग भी हल्का ही होना चाहिए।