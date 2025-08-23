Vastu Tips: गलत दिशा में तो नहीं है स्टोर रूम? करें इन 4 नियमों का पालन

Store Room Vastu Tips: घर में एक कोना ऐसा होता है, जहां पर लोगों का ध्यान कम ही जाता है। ये कोना है स्टोर रूम वाला है। स्टोर रूम से जुड़े कुछ वास्तु नियम हैं। अगर इनका पालन ना किया जाए तो घर में नेगेटिविटी बढ़ने लगती है।

कहते है ना कि घर का हर एक कोना महत्वपूर्ण है। एक-एक कोने में प्यार पनपता है क्योंकि यहां से जुड़ी कुछ ना कुछ यादें जरूर हैं। किचन से लेकर बेडरूम, लिविंग एरिया और बालकनी को लोग बड़े इत्मीनान से और दिल से सजाते हैं। हालांकि घर के स्टोर रूम को अमूनन लोग नजरअंदाज ही कर देते हैं। स्टोर रूम घर का सबसे जरूरी हिस्सा है क्योंकि यहां पर उन चीजों को रखते हैं जिसकी जरूरत शायद कम ही पड़े। कुछ लोग फालतू के सामान से स्टोर रूम भर दिया करते हैं। साथ ही घर के बाकी कोनों की तुलना में स्टोर रूम कुछ भी नहीं माना जाता है। बता दें कि वास्तु शास्त्र में स्टोर रूम से भी जुड़े कई नियम बताए गए हैं।

स्टोर रूम में वास्तु दोष शास्त्र के अनुसार स्टोर रूम हमेशा सही दिशा में होना चाहिए। साथ ही नियमित रूप से इसकी सफाई भी करना जरूरी है। इसके अलावा यहां पर रखी चीजों को ऑर्गनाइज करके रखने की जरूरत है। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया जाए तो घर में धीरे-धीरे नेगेटिव एनर्जी आने लगती है। अगर स्टोर रूम में इन चीजों के अव्यस्थित होने पर वास्तु दोष हुआ तो इसका असर परिवार के सदस्यों पर साफ तौर पर पड़ता है। करियर से लेकर हेल्थ और पैसों की स्थिति पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है।

ऐसा होना चाहिए स्टोर रूम वास्तु के हिसाब से आपके घर में स्टोर रूम की दिशा दक्षिण-पश्चिम या उत्तर-पश्चिम होनी चाहिए। स्टोर रूम के लिए घर का ये कोना सबसे महत्वपूर्ण होता है। कोशिश करिए कि कभी भी आप दक्षिण-पश्चिम वाली दिशा में कोई भी भारी सामान ना रखें। स्टोर रूम में नेगेटिविटी को रोकने के लिए यहां खिड़की का होना जरूरी है। खिड़की के होने से स्टोर रूम में हवा के आगमन से अच्छी एनर्जी बनी रहेगी। ऐसे में यहां पर किसी भी तरह की नेगेटिविटी आने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। इससे अंदर रखी चीजें भी सही सलामत रहेंगी।