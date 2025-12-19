वास्तु शास्त्र: गद्दे के नीचे पेपर-पन्नी रखना होता है अशुभ, जानिए इसका नुकसान

संक्षेप: गद्दे के नीचे पुराने अखबार, पेपर, प्लास्टिक पन्नी या कागज रखना बहुत आम है, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार यह बेहद अशुभ है। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और जीवन में कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं।

वास्तु शास्त्र में घर की हर छोटी-बड़ी चीज का महत्व होता है। बेडरूम को विशेष रूप से शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्थान माना जाता है, क्योंकि हम यहां एक तिहाई जीवन सोते हुए बिताते हैं। गद्दे के नीचे पुराने अखबार, पेपर, प्लास्टिक पन्नी या कागज रखना बहुत आम है, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार यह बेहद अशुभ है। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और जीवन में कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। वास्तु विशेषज्ञों का कहना है कि गद्दे के नीचे केवल शुद्ध और सकारात्मक चीजें ही रखनी चाहिए। आइए जानते हैं इसके नुकसान और क्या करना चाहिए।

नकारात्मक ऊर्जा और नींद में बाधा गद्दे के नीचे पेपर या पन्नी रखने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। पुराने अखबारों में छपी खबरें अक्सर नकारात्मक जैसे अपराध, दुर्घटना या कलह की होती हैं। ये ऊर्जा सोते समय शरीर में प्रवेश करती है और नींद खराब करती है। व्यक्ति को बुरे सपने आते हैं, रात में बार-बार जागना पड़ता है और सुबह थकान महसूस होती है। वास्तु में कहा गया है कि बेड के नीचे कागज रखने से राहु और केतु का प्रभाव बढ़ता है, जिससे मानसिक अशांति और तनाव बढ़ता है। लंबे समय तक ऐसा करने से अनिद्रा की समस्या हो सकती है।

धन हानि और आर्थिक परेशानी वास्तु शास्त्र में गद्दा धन और समृद्धि से जुड़ा होता है। गद्दे के नीचे कागज या प्लास्टिक रखने से धन की देवी लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। इससे घर में धन का प्रवाह रुकता है और अप्रत्याशित खर्चे बढ़ते हैं। पुराने पेपर में छपी नकारात्मक खबरें धन हानि का संकेत देती हैं। वास्तु विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि गद्दे के नीचे कुछ भी ना रखें या केवल शुभ चीजें जैसे लक्ष्मी-गणेश की फोटो या पीतल का सिक्का रखें।

स्वास्थ्य और रिश्तों पर बुरा असर गद्दे के नीचे पन्नी या पेपर रखने से धूल जमा होती है और बैक्टीरिया पनपते हैं। इससे एलर्जी, सांस की समस्या या त्वचा रोग हो सकते हैं। वास्तु के अनुसार, यह नकारात्मक ऊर्जा दांपत्य जीवन में कलह लाती है। पति-पत्नी में अनबन बढ़ती है और रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। बच्चों के बेड के नीचे ऐसा करने से पढ़ाई में रुकावट और एकाग्रता की कमी होती है। लंबे समय तक यह आदत रखने से परिवार में बीमारी या मानसिक तनाव बढ़ सकता है।

सही वास्तु उपाय गद्दे के नीचे कुछ भी न रखना सबसे अच्छा है। अगर रखना ही है, तो केवल शुभ चीजें रखें जैसे चांदी का सिक्का, पीतल का कलश, समुद्री नमक की पोटली इत्यादि।

वास्तु शास्त्र का पालन करने से घर में सकारात्मकता बनी रहती है। गद्दे के नीचे कागज रखने की छोटी आदत भी बड़ा नुकसान कर सकती है। पुराने पेपर-पन्नी तुरंत हटा दें और गद्दे को अच्छे से साफ करें।