शादी में दूल्हा-दुल्हन को गलती से गिफ्ट ना करें ये चीजें, रिश्तों पर पड़ेगा बुरा प्रभाव

संक्षेप:

हिंदू धर्म में विवाह को सात जन्मों का बंधन माना जाता है। ऐसे में शादी में दिए गए उपहार ना केवल शुभकामनाएं देते हैं, बल्कि नवदंपति के जीवन पर गहरा असर डालते हैं। इसलिए कुछ चीजें भूलकर भी नहीं देनी चाहिए, वरना रिश्ते में दरार तक आ सकती है।

Sat, 29 Nov 2025 03:57 PMNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
काले, नीले और ग्रे रंग की चीजें वर्जित

काला और नीला रंग शनि-राहु का होता है। काले रंग की साड़ी, सूट, बेडशीट, तौलिया या कोई भी घरेलू सामान ना दें, तो नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। कई लोग ब्लैक फॉरेस्ट केक या डार्क कलर का डिनर सेट देते हैं, यह भी अशुभ है। इसके बजाय लाल, पीला, हरा, गुलाबी या सुनहरा जैसे रंग चुनें।

टूटा-फूटा सामान और घड़ी बिल्कुल नहीं

टूटा हुआ शीशा, दरार वाला फोटो फ्रेम या खराब सामान देना अत्यंत अपशगुन है। घड़ी भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वास्तु में घड़ी समय को नियंत्रित करती है और इसका मतलब होता है कि आप उनका वैवाहिक समय सीमित कर रहे हैं। कई घरों में घड़ी देने के बाद जल्दी तलाक या कलह की घटनाएं देखी गई हैं।

ये पांच चीजें भी सख्त मना हैं:

  • देवी-देवताओं की मूर्ति या तस्वीर (खासकर एकल मूर्ति) – इससे घर में एकाकीपन आता है।
  • खाली बर्तन या खाली फूलदान – जीवन में अभाव बढ़ता है।
  • कृत्रिम फूल या प्लास्टिक के पौधे – रिश्ते में नकली हो जाता है।
  • सफेद रंग की बेडशीट या तौलिया – विधवा प्रथा का प्रतीक माना जाता है।
  • हनुमान जी या भैरव जी की मूर्ति – वैवाहिक सुख में बाधा बाधा आती है।

क्या देना सबसे शुभ होता है?

  • चांदी का सिक्का, लक्ष्मी-गणेश की युगल मूर्ति
  • पीतल या चांदी का कलश, दीपक
  • लाल-सुनहरा बेड कवर, रेशमी साड़ी
  • स्वर्ण आभूषण या सोने का सिक्का
  • हरे रंग का पौधा (तुलसी या मनी प्लांट)
  • श्री यंत्र या कुबेर यंत्र

ये चीजें देने से दांपत्य जीवन में सुख, समृद्धि और प्रेम बना रहता है। अगर गलती से कोई अशुभ चीज दे दी जाए तो तुरंत एक नारियल और सुपारी लेकर माफी मांगकर वापस ले लें।

डिस्क्लेमर: यह खबर धर्म ग्रंथों, सामान्य जानकारियों और धर्म विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
