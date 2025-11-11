घर में लग गए है मकड़ी के जाले तो ये है संकेत, हो सकता है पैसों का नुकसान

संक्षेप: Easy Vastu Tips for Home Cleaning: घर की साफ-सफाई का वास्तु शास्त्र के साथ गहरा संबंध है। अगर घर में मकड़ी का जाला लगा है तो इसके पीछे एक संकेत छिपा हुआ होता है। तो चलिए जानते हैं कि वास्तु इसे लेकर क्या कहता है?

Home Cleaning Vastu Tips: घर के वास्तु का सीधा-सीधा संबंध हमारी जिंदगी के कई पहलुयों से जुड़ा होता है। अगर घर का वास्तु सही होगा तो जिंदगी से जुड़ी कई समस्याएं अपने आप सही होती चली जाएंगी। घर के कमरों से लेकर वहां रखी चीजों और साफ-सफाई से जुड़े वास्तु के कई नियम होते हैं। हम घर की सफाई तो रोज ही करते हैं लेकिन दीवार की छतों पर लगे मकड़ी के जालों पर हमारी नजर कम ही जाती है या फिर हम दीवाली के आसपास इसे अच्छे से साफ करते हैं। बता दें कि घर के किसी भी कोने में अगर मकड़ी का जाल हुआ तो इसका बहुत बुरा संकेत होता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मकड़ी के जाले देते हैं ये संकेत शास्त्र के हिसाब से जिन घरों में मकड़ी के जाले लगते हैं, वहां पर मां लक्ष्मी का आगमन रुकता है। इससे यही संकेत मिलता है कि मां लक्ष्मी के आगमन में बाधा होते ही धन हानि होने लगता है। साथ ही पैसों से जुड़ी समस्याएं भी शुरू होने लगती है। ऐसे में घर से मकड़ी के जालों को तुरंत हटा देना चाहिए। मकड़ी के जालों का होना इस बात का संकेत होता है कि घर में रूकी हुई ऊर्जा है। इससे घर में ग्रह दोष या नजर दोष का संकट बनता है। साथ ही घर में मकड़ी के जालों के होने से हेल्थ और ग्रोथ पर भी प्रभाव पड़ता है।

इन उपायों से मिलेगा लाभ शास्त्र में इससे जुड़े कई उपाय भी बताए गए हैं। वास्तु शास्त्र के हिसाब से घर की नियमित रूप से सफाई करना जरूरी है। हर 3 से 4 दिन में घर के हर कोने की सफाई कर लेनी चाहिए। वहीं घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जाला नहीं लगा होना चाहिए। इसे तो और भी अशुभ माना जाता है। ऐसे में मुख्य द्वार पर गलती से भी कभी जाले को नहीं लगने देना चाहिए। वहीं घर की पूर्व और उत्तर दिशा में भी कभी जाला नहीं लगना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा के आगमन में दिक्कत होती है। इसके बाद घर के सभी सदस्यों की जिंदगी में भी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं।