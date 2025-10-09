vastu shastra karva chauth sargi auspicious and best direction sargi kis disha me hona chahiye Vastu Shastra: इस दिशा में बैठकर खाएं सरगी, सफल होगा करवा चौथ का व्रत
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़वास्तुvastu shastra karva chauth sargi auspicious and best direction sargi kis disha me hona chahiye

Vastu Shastra: इस दिशा में बैठकर खाएं सरगी, सफल होगा करवा चौथ का व्रत

Karva Chauth 2025 Sargi Direction: कल करवा चौथ है। इस व्रत की शुरुआत सुबह-सुबह सरगी के साथ होती है। इस व्रत में सरगी खाने का विशेष महत्व है। साथ ही वास्तु शास्त्र में सरगी से जुड़े कुछ नियम हैं, जिन्हें अपनाने से इस व्रत का फल दोगुना मिलता है। 

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 12:03 PM
share Share
Follow Us on
Vastu Shastra: इस दिशा में बैठकर खाएं सरगी, सफल होगा करवा चौथ का व्रत

हिंदू धर्म में करवा चौथ के व्रत को प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। कार्तिक माह का ये सबसे महत्वपूर्ण व्रत है। हर साल इस महीने की कृष्ण पक्ष की चौथी तिथि को करवा चौथ मनाते हैं। इस साल की करवा चौथ 10 अक्टूबर को है। इस व्रत में सुहागिनें पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। शाम में चंद्रदेव और करवा माता की पूजा के साथ ही इस व्रत को खोलने की परंपरा है। इस व्रत की शुरुआत करवा चौथ की सुबह की सरगी से होती है। सास अपनी बहुओं को सरगी देती हैं, जिसमें सूखे मेवों, फल और मिठाइयों के साथ-साथ साज श्रृंगार का सामान होता है। सरगी खाकर ही सुहागिनें व्रत की शुरुआत करती हैं और व्रत का प्रण लेती हैं। वास्तु में भी करवा चौथ से संबंधित कई नियम बताए गए हैं। वहीं सरगी को लेकर भी कुछ नियम हैं।

इस दिशा में खाएं सरगी

शास्त्र के अनुसार करवा चौथ की सुबह अगर सरगी को सही दिशा में बैठकर ग्रहण किया जाएगा तो ये काफी शुभ होता है। वास्तु के हिसाब से सरगी हमेशा पूर्व या फिर दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ही खाना चाहिए। इससे करवा चौथ के व्रत का फल दोगुना मिलता है। माना जाता है कि इस काम के लिए पूर्व दिशा सबसे सही है। इस दिशा में सूर्य की एनर्जी ज्यादा होती है तो इस दिशा में सरगी खाना सबसे शुभ माना जाता है। वहीं पूर्व दिशा में संभव ना हो पाए तो दक्षिण-पूर्व दिशा इसके लिए सही है। ये अग्नि तत्व की दिशा होती है और इसकी एनर्जी भी काफी पॉजिटिव होती है। ऐसे में इस दिशा में भी सरगी खाना सही होता है।

इस दिशा में ना खाएं सरगी

शास्त्र के हिसाब से जहां सरगी खाने के लिए पूर्व और दक्षिण-पूर्व की दिशा सबसे सही मानी जाती है, वहीं कुछ दिशाओं से बचना भी जरूरी है। कभी भी सरगी को दक्षिण दिशा की ओर बैठकर नहीं खाना चाहिए। इस दिशा में बैठकर सरगी खाना अशुभ माना जाता है। वहीं पश्चिम दिशा भी इसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है।