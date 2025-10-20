Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़वास्तुvastu shastra ganesh laxmi murti direction in diwali deepawali me ganesh ji ki kis side lakshmi ji rahti hai
दीवाली पूजा में आज रात भगवान गणेश की किस ओर रखें मां लक्ष्मी की मूर्ति?

दीवाली पूजा में आज रात भगवान गणेश की किस ओर रखें मां लक्ष्मी की मूर्ति?

संक्षेप: Laxmi Ganesh Diwali Puja Vastu: दीवाली की रात मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की विधि-विधान से कई गई पूजा का विशेष महत्व है। बहुत लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूज होते हैं कि आखिर भगवान गणेश की मूर्ति के किस ओर मां लक्ष्मी को स्थापित किया जाए?

Mon, 20 Oct 2025 11:36 AMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हिंदू धर्म में दीवाली की रात मां लक्ष्मी और भगवान गणेश जी के साथ कुबेर देवता की पूजा होती है। इस दौरान मां लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। धन की देवी मां लक्ष्मी के कई मंत्र भी हैं जिनके उच्चारण से घर की शुद्धता हो जाती है और मन पवित्र हो जाता है। वहीं पूजा की कई विधियां हैं, जिसे ध्यान पूर्व किया जाना जरूरी है। वहीं पूजा से पहले लोगों में कई तरह के कन्फ्यूज भी होते हैं। जैसे मुख्य द्वार पर दीए की दिशा किस ओर हो या फिर स्वास्तिक बनाने का सही तरीका क्या है। एक सवाल है जिसे लेकर लोग काफी कन्फ्यूज होते हैं और वो है कि दीवाली की पूजा में मां लक्ष्मी की मूर्ति गणेश जी की किस ओर होना चाहिए? अगर आपको भी ऐसा ही कन्फ्यूजन होता है तो नीचे विस्तार से समझिए कि सही दिशा क्या है और क्यों है?

मूर्तियों को इस दिशा में रखें

सबसे पहले तो ये जान नें कि आमतौर पर पूजा का स्थान ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा में होना चाहिए। वहीं मंदिर में लक्ष्मी मां की मूर्ति को दक्षिण-पश्चिम या उत्तर-पूर्व दिशा में रखना शुभ मानते हैं। साथ ही वास्तु के हिसाब से मंदिर की सफाई समय-समय पर होनी जरूरी है। वास्तु का सबसे पहला नियम है कि आसपास सफाई हो। सफाई ना होने की वजह से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है।

दीवाली में लक्ष्मी को रखें इस साइड

दीवाली की पूजा के लिए मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति को एक साथ रखा जाता है। यहां पर ध्यान ये देना है कि दीवाली की पूजा के लिए दोनों की जुड़ी हुई मूर्ति नहीं लेना है। पूजा के स्थान पर भगवान गणेश की मूर्ति बाईं तरह रख दें। इसके बाद उनकी दाईं तरह मां लक्ष्मी की मूर्ति रख दें। दरअसल भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। ऐसे में वो सारे विघ्न और बाधाओं को दूर करते हैं वहीं मां लक्ष्मी की वजह से सफलता और समृद्धि मिलती है।

ऊर्जा का सही बैलेंस

दोनों की मूर्ति सही दिशा में रखने से ऊर्जा का सही बैलेंस बनता है। बाईं ओर से भगवान गणेश बाधाओं को हटाते हैं तो वहीं दाईं ओर से मां लक्ष्मी की वजह से समृद्धि का आगमन होता है। भगवान गणेश की दाईं ओर मां लक्ष्मी को बैठाने की एक वजह ये भी है क्योंकि दोनों पति-पत्नी नहीं है। धार्मिक मान्यता के हिसाब से पत्नी पति की बाईं ओर बैठती है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Vastu Tips Vastu Shastra Diwali अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अपना राशिफल जाने