दीवाली पूजा में आज रात भगवान गणेश की किस ओर रखें मां लक्ष्मी की मूर्ति?

संक्षेप: Laxmi Ganesh Diwali Puja Vastu: दीवाली की रात मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की विधि-विधान से कई गई पूजा का विशेष महत्व है। बहुत लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूज होते हैं कि आखिर भगवान गणेश की मूर्ति के किस ओर मां लक्ष्मी को स्थापित किया जाए?

हिंदू धर्म में दीवाली की रात मां लक्ष्मी और भगवान गणेश जी के साथ कुबेर देवता की पूजा होती है। इस दौरान मां लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। धन की देवी मां लक्ष्मी के कई मंत्र भी हैं जिनके उच्चारण से घर की शुद्धता हो जाती है और मन पवित्र हो जाता है। वहीं पूजा की कई विधियां हैं, जिसे ध्यान पूर्व किया जाना जरूरी है। वहीं पूजा से पहले लोगों में कई तरह के कन्फ्यूज भी होते हैं। जैसे मुख्य द्वार पर दीए की दिशा किस ओर हो या फिर स्वास्तिक बनाने का सही तरीका क्या है। एक सवाल है जिसे लेकर लोग काफी कन्फ्यूज होते हैं और वो है कि दीवाली की पूजा में मां लक्ष्मी की मूर्ति गणेश जी की किस ओर होना चाहिए? अगर आपको भी ऐसा ही कन्फ्यूजन होता है तो नीचे विस्तार से समझिए कि सही दिशा क्या है और क्यों है?

मूर्तियों को इस दिशा में रखें सबसे पहले तो ये जान नें कि आमतौर पर पूजा का स्थान ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा में होना चाहिए। वहीं मंदिर में लक्ष्मी मां की मूर्ति को दक्षिण-पश्चिम या उत्तर-पूर्व दिशा में रखना शुभ मानते हैं। साथ ही वास्तु के हिसाब से मंदिर की सफाई समय-समय पर होनी जरूरी है। वास्तु का सबसे पहला नियम है कि आसपास सफाई हो। सफाई ना होने की वजह से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है।

दीवाली में लक्ष्मी को रखें इस साइड दीवाली की पूजा के लिए मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति को एक साथ रखा जाता है। यहां पर ध्यान ये देना है कि दीवाली की पूजा के लिए दोनों की जुड़ी हुई मूर्ति नहीं लेना है। पूजा के स्थान पर भगवान गणेश की मूर्ति बाईं तरह रख दें। इसके बाद उनकी दाईं तरह मां लक्ष्मी की मूर्ति रख दें। दरअसल भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। ऐसे में वो सारे विघ्न और बाधाओं को दूर करते हैं वहीं मां लक्ष्मी की वजह से सफलता और समृद्धि मिलती है।

ऊर्जा का सही बैलेंस दोनों की मूर्ति सही दिशा में रखने से ऊर्जा का सही बैलेंस बनता है। बाईं ओर से भगवान गणेश बाधाओं को हटाते हैं तो वहीं दाईं ओर से मां लक्ष्मी की वजह से समृद्धि का आगमन होता है। भगवान गणेश की दाईं ओर मां लक्ष्मी को बैठाने की एक वजह ये भी है क्योंकि दोनों पति-पत्नी नहीं है। धार्मिक मान्यता के हिसाब से पत्नी पति की बाईं ओर बैठती है।