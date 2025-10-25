Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़वास्तुvastu shastra dont keep this thing on roof
वास्तु शास्त्र: छत पर गलती से भी ना रखें ये चीज, हो सकते हैं कंगाल

वास्तु शास्त्र: छत पर गलती से भी ना रखें ये चीज, हो सकते हैं कंगाल

संक्षेप: Easy Vastu Tips: घर की छत से जुड़े कई ऐसे वास्तु नियम हैं, जिनका पालन करना जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो इसका असर धीरे-धीरे घर के लोगों पर पड़ने लगता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर घर की छत से जुड़ा कौन सा वास्तु नियम है?

Sat, 25 Oct 2025 12:14 PMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हर कोई चाहता है कि लाइफ में कोई भी दिक्कत ना आएं और जिंदगी स्मूदली चलती रहें। हालांकि ये संभव नहीं है। जिंदगी में उतार-चढ़ाव हमेशा आते रहेंगे लेकिन हम कुछ चीजों को आसपास की चीजों में बदलाव करके ठीक कर सकते हैं। वास्तु शास्त्र के हिसाब से कुछ चीजों को घर में ठीक तरीके से रखने भर से जिंदगी से नकारात्मकता दूर चली जाती है। वहीं कुछ चीजों को घर से बाहर कर देना भी सही होता है। शास्त्र के हिसाब से घर के हर कोने के लिए कोई ना कोई नियम जरूर है। वहीं घर की छत को लेकर भी कुछ नियम हैं, जिनका पालन जरूर करना चाहिए।

छत पर ना रखें ये चीज

अमूनन आपने देखा होगा कि लोग घर के कूड़े, पुराने और टूटे हुए सामान को छत पर इकट्ठा करने लगते हैं। शास्त्र के हिसाब से घर की छत पर पड़ी ये चीजें मानसिक अशांति लाती हैं। साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा नहीं आ पाती है। छत पर रखा हुआ कूड़ा घर में सकारात्मक ऊर्जा को आने ही नहीं देता है। ऐसे में घर के लोग खुश नहीं रहते हैं और धीरे-धीरे बनते हुए काम भी बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में घर की छत पर कभी भी कबाड़ वाली चीजों को एकत्रित नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ वहां रखा है तो उसे तुरंत से तुरंत हटा देना चाहिए।

घर से हटा दें ये चीज

कुछ लोग खराब पड़े इलेक्ट्रॉनिक सामान को घर में ये सोचकर रख लेते हैं कि कभी किसी चीज में ये काम आ सकते हैं। पड़े-पड़े इन चीजों में जंग लग जाती है। शास्त्र के अनुसार ऐसी किसी भी चीज को घर में जगह नहीं देनी चाहिए। जंग लगी हुई चीजें घर में दरिद्रता लेकर आती हैं। इस वजह से शनि देव की कृपा भी नहीं मिलती है। ऐसे में इस तरह के सामान को भी जल्द से जल्द घर से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Vastu Tips Vastu Shastra

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अपना राशिफल जाने