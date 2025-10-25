वास्तु शास्त्र: छत पर गलती से भी ना रखें ये चीज, हो सकते हैं कंगाल

संक्षेप: Easy Vastu Tips: घर की छत से जुड़े कई ऐसे वास्तु नियम हैं, जिनका पालन करना जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो इसका असर धीरे-धीरे घर के लोगों पर पड़ने लगता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर घर की छत से जुड़ा कौन सा वास्तु नियम है?

हर कोई चाहता है कि लाइफ में कोई भी दिक्कत ना आएं और जिंदगी स्मूदली चलती रहें। हालांकि ये संभव नहीं है। जिंदगी में उतार-चढ़ाव हमेशा आते रहेंगे लेकिन हम कुछ चीजों को आसपास की चीजों में बदलाव करके ठीक कर सकते हैं। वास्तु शास्त्र के हिसाब से कुछ चीजों को घर में ठीक तरीके से रखने भर से जिंदगी से नकारात्मकता दूर चली जाती है। वहीं कुछ चीजों को घर से बाहर कर देना भी सही होता है। शास्त्र के हिसाब से घर के हर कोने के लिए कोई ना कोई नियम जरूर है। वहीं घर की छत को लेकर भी कुछ नियम हैं, जिनका पालन जरूर करना चाहिए।

छत पर ना रखें ये चीज अमूनन आपने देखा होगा कि लोग घर के कूड़े, पुराने और टूटे हुए सामान को छत पर इकट्ठा करने लगते हैं। शास्त्र के हिसाब से घर की छत पर पड़ी ये चीजें मानसिक अशांति लाती हैं। साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा नहीं आ पाती है। छत पर रखा हुआ कूड़ा घर में सकारात्मक ऊर्जा को आने ही नहीं देता है। ऐसे में घर के लोग खुश नहीं रहते हैं और धीरे-धीरे बनते हुए काम भी बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में घर की छत पर कभी भी कबाड़ वाली चीजों को एकत्रित नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ वहां रखा है तो उसे तुरंत से तुरंत हटा देना चाहिए।

घर से हटा दें ये चीज कुछ लोग खराब पड़े इलेक्ट्रॉनिक सामान को घर में ये सोचकर रख लेते हैं कि कभी किसी चीज में ये काम आ सकते हैं। पड़े-पड़े इन चीजों में जंग लग जाती है। शास्त्र के अनुसार ऐसी किसी भी चीज को घर में जगह नहीं देनी चाहिए। जंग लगी हुई चीजें घर में दरिद्रता लेकर आती हैं। इस वजह से शनि देव की कृपा भी नहीं मिलती है। ऐसे में इस तरह के सामान को भी जल्द से जल्द घर से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए।