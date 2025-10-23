वास्तु शास्त्र: बाथरूम में रखी यें चीजें बना सकती है कंगाल, तुरंत कर दें बाहर

संक्षेप: Bathroom Vastu Tips: वास्तु के हिसाब से बाथरूम में कुछ चीजें रखने से घर में वास्तु दोष लगता है। ऐसे में कुछ चीजों को यहां रखना सही नहीं माना गया है। अगर आप अभी तक कुछ चीजों को नजरअंदाज करते आए हैं तो अब ऐसा ना करें।

Bathroom Vastu Tips: वास्तु शास्त्र का हमारी जिंदगी में अहम रोल होता है। कुछ लोग इसे नजरअंदाज करते हैं तो वहीं कुछ लोग इससे जुड़े हर एक नियम को फॉलो करते हैं। शास्त्र के हिसाब से अगर वास्तु की कुछ चीजों को अपना लिया जाए तो लाइफ की ज्यादातर दिक्कतें दूर हो सकती हैं। घर के लगभग हर एक कोने से जुड़ा कोई ना कोई वास्तु नियम जरूर होता है। घर के मुख्य द्वार से लेकर मंदिर, बेडरूम और बाथरूम से जुड़े कई नियम हैं जो कई बार ध्यान नहीं दिए जाते हैं। ऐसे में जाने-अनजाने में कई बार वास्तु दोष लगता है। वास्तु दोष की वजह से घर की शांति भंग होती है। आज जानते हैं बाथरूम से जुड़े कुछ वास्तु टिप्स के बारे में...

बाथरूम से हटाएं ये चीजें वास्तु शास्त्र के हिसाब से बाथरूम में कुछ चीजों को रखने से घर की ऊर्जा नकारात्मक होती है। इन चीजों को समय रहते ही घर से बाहर निकाल देना ही सही है। शास्त्र के हिसाब से बाथरूम में कभी भी टूटे हुए कांच को नहीं रखना चाहिए। टूटे हुए कांच को बिना देरी किए हुए बदल देना सही होता है। टूटे हुए कांच से घर की ऊर्जा बुरी तरह से प्रभावित होती है। इसकी वजह से आर्थिक समस्या भी हो सकती है। वहीं बाथरूम में कभी भी ऐसी चप्पल नहीं रखनी चाहिए जिसकी हालत बुरी हो चुकी है। टूटी हुए चप्पल तो गलती से भी बाथरूम में ना रखें। इसकी वजह से घर में वास्तु दोष हो सकता है।

गलती से भी ना रखें ये चीज बाथरूम में या आसपास कोई पौधा ना रखें। वास्तु के हिसाब से ये सही नहीं होता है। वहीं गलती से भी कभी बाथरूम में गीला कपड़ा ना छोड़ें। इससे भी वास्तु दोष लगते हैं। ऐसे में कपड़े को तुरंत साफ कर लें। अगर आप अक्सर बाथरूम में बाल्टी या टब को खाली छोड़ देते हैं तो ऐसा ना करें। ऐसे करने से घर में दरिद्रता आती है और खुशियों पर ग्रहण लगने लगता है।