Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़वास्तुvastu shastra dont keep these items in bathroom bathroom mein kya kya rakhna chahiye
वास्तु शास्त्र: बाथरूम में रखी यें चीजें बना सकती है कंगाल, तुरंत कर दें बाहर

वास्तु शास्त्र: बाथरूम में रखी यें चीजें बना सकती है कंगाल, तुरंत कर दें बाहर

संक्षेप: Bathroom Vastu Tips: वास्तु के हिसाब से बाथरूम में कुछ चीजें रखने से घर में वास्तु दोष लगता है। ऐसे में कुछ चीजों को यहां रखना सही नहीं माना गया है। अगर आप अभी तक कुछ चीजों को नजरअंदाज करते आए हैं तो अब ऐसा ना करें। 

Thu, 23 Oct 2025 11:50 AMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bathroom Vastu Tips: वास्तु शास्त्र का हमारी जिंदगी में अहम रोल होता है। कुछ लोग इसे नजरअंदाज करते हैं तो वहीं कुछ लोग इससे जुड़े हर एक नियम को फॉलो करते हैं। शास्त्र के हिसाब से अगर वास्तु की कुछ चीजों को अपना लिया जाए तो लाइफ की ज्यादातर दिक्कतें दूर हो सकती हैं। घर के लगभग हर एक कोने से जुड़ा कोई ना कोई वास्तु नियम जरूर होता है। घर के मुख्य द्वार से लेकर मंदिर, बेडरूम और बाथरूम से जुड़े कई नियम हैं जो कई बार ध्यान नहीं दिए जाते हैं। ऐसे में जाने-अनजाने में कई बार वास्तु दोष लगता है। वास्तु दोष की वजह से घर की शांति भंग होती है। आज जानते हैं बाथरूम से जुड़े कुछ वास्तु टिप्स के बारे में...

बाथरूम से हटाएं ये चीजें

वास्तु शास्त्र के हिसाब से बाथरूम में कुछ चीजों को रखने से घर की ऊर्जा नकारात्मक होती है। इन चीजों को समय रहते ही घर से बाहर निकाल देना ही सही है। शास्त्र के हिसाब से बाथरूम में कभी भी टूटे हुए कांच को नहीं रखना चाहिए। टूटे हुए कांच को बिना देरी किए हुए बदल देना सही होता है। टूटे हुए कांच से घर की ऊर्जा बुरी तरह से प्रभावित होती है। इसकी वजह से आर्थिक समस्या भी हो सकती है। वहीं बाथरूम में कभी भी ऐसी चप्पल नहीं रखनी चाहिए जिसकी हालत बुरी हो चुकी है। टूटी हुए चप्पल तो गलती से भी बाथरूम में ना रखें। इसकी वजह से घर में वास्तु दोष हो सकता है।

गलती से भी ना रखें ये चीज

बाथरूम में या आसपास कोई पौधा ना रखें। वास्तु के हिसाब से ये सही नहीं होता है। वहीं गलती से भी कभी बाथरूम में गीला कपड़ा ना छोड़ें। इससे भी वास्तु दोष लगते हैं। ऐसे में कपड़े को तुरंत साफ कर लें। अगर आप अक्सर बाथरूम में बाल्टी या टब को खाली छोड़ देते हैं तो ऐसा ना करें। ऐसे करने से घर में दरिद्रता आती है और खुशियों पर ग्रहण लगने लगता है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Vastu Tips Vastu Shastra

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अपना राशिफल जाने