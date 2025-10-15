धनतेरस की शाम 5:48 बजे से शुरू होगा दीपदान का शुभ मुहूर्त, घर के मुख्य द्वार पर जलाएं इतने दीए

संक्षेप: Yam Deep Daan on Dhanteras 2025: धनतेरस की शाम यम दीपदान करने का बड़ा महत्व है। इस दान का सीधा-सीधा संबंध यमराज से होता है। नीचे जानिए आखिर ये दान क्यों जरूरी होता है? साथ ही जानिए यम दीपदान के दौरान कितने दीए जलाए जाने चाहिए?

इस साल धनतेरस 18 अक्टूबर को है। इस खास दिन पर मां लक्ष्मी के साथ-साथ भगवान कुबेर, धन्वंतरि और यमराज को पूजा जाता है। धनतेरस पर रिवाज है कि सोने-चांदी के सिक्के, बर्तन और झाड़ू इत्यादि खरीदा जाए। इसी के साथ शाम के समय में घरों में दीए जलाए जाते हैं। कितने दीए जलाने हैं, इसे लेकर कई तरह की मान्यताएं है। इस दिन यम दीपदान का विशेष महत्व होता है। ये दीपदान मृत्यु के देवता यमराज के लिए होता है। मान्यता है कि धनतेरस पर यम दीपदान करने से अकाल मृत्यु के भय से बचा जा सकता है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर यम दीपदान कहां करना है और इसके लिए कितने दीए जलाए जाने चाहिए।

यम दीपदान में कितने दीए जलाएं? हिंदू धार्मिक मान्यता के हिसाब से धनतेरस पर यम दीपदान वाले दीए को घर के मुख्य द्वार पर जलाना होता है। इस दौरान कुल 4 दीयों को जलाना चाहिए। इन दीयों को मुख्य द्वार के दक्षिण दिशा में जलाना शुभ माना जाता है। अब जानते हैं कि आखिर ये 4 दीए किसके लिए हैं। बता दें कि पहला दीया यमराज के लिए होता है। दूसरा दीया चित्रगुप्त के लिए होता है। चित्रगुप्त इस दुनिया में हमारे कर्मों का लेखा-जोखा रखते हैं। बाकी दोनों दीए यमदूत के लिए होते हैं। धनतेरस पर इन दीयों को 5 बजकर 48 मिनट से 7 बजकर 4 मिनट के बीच जलाना शुभ होगा।

क्यों करते हैं यम दीपदान? यम दीपदान का महत्व काफी गहरा है। इस दान का एकमात्र उद्देश्य है कि घर में अकाल मृत्यु ना हो। साथ ही परिवार के सदस्यों को मौत का भय ना हो। इस दान के जरिए खुद के स्वास्थ्य, परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य और दूसरों के अच्छे के लिए कामना की जा सकती है। इस दौरान यम का मंत्र पढ़ना लाभकारी होगा। नीचे पढ़ें इस मंत्र को...

यम दीपदान का शक्तिशाली मंत्र मृत्युनाऽ पाशहस्तेन कालेन भार्या सह।

त्रयोदशीं दीपदानात् सूर्यजः प्रीयतामिति॥