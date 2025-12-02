वास्तु शास्त्र: बाथरूम में गलती से ना रखें ये 5 सामान, नहीं तो हो जाएगा भारी नुकसान
घर का बाथरूम सिर्फ स्नान करने की जगह नहीं है, वास्तु के अनुसार, यह हमारे जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन अगर यहीं कुछ गलत चीजें रख दी जाएं, तो सारी नेगेटिव एनर्जी घर में ही घूमने लगती है। इससे धन हानि, स्वास्थ्य समस्याएं, रिश्तों में तनाव और मानसिक अशांति शुरू हो जाती है। आज हम आपको 5 ऐसी खतरनाक चीजों के बारे में बताएंगे, जिसे बाथरूम में नहीं रखना चाहिए।
कांटेदार पौधे या कैक्टस
वास्तु में कांटेदार पौधे बाथरूम के लिए सबसे अशुभ माने जाते हैं। कैक्टस, गुड़हल या कोई भी कांटे वाला पौधा बाथरूम में रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इससे पति-पत्नी में रोज झगड़े होने लगते हैं, बच्चों की पढ़ाई में रुकावट आती है और घर का माहौल हमेशा तनावपूर्ण रहता है। बाथरूम ही नहीं, घर में भी कांटेदार पौधे ना रखें।
टूटा हुआ शीशा या पुरानी तस्वीरें
बाथरूम में टूटा हुआ या दरार वाला शीशा रखना सबसे बड़ा वास्तु दोष है। इससे घर की सुख-समृद्धि टूटने लगती है। पुरानी, फीकी या मृत परिजनों की तस्वीरें भी बाथरूम में रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इससे घर में बीमारी, कर्ज और मानसिक तनाव बढ़ता है। बाथरूम का शीशा हमेशा साफ, नया और बिना दरार वाला होना चाहिए।
पूजा की सामग्री या मूर्तियां
कई लोग गलती से बाथरूम में पुरानी माला, टूटा हुआ अगरबत्ती स्टैंड या छोटी-छोटी मूर्तियां रख देते हैं। यह वास्तु का सबसे भयानक दोष है। इससे घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता, धन की कमी बनी रहती है और परिवार पर लगातार मुसीबतें आती हैं। पूजा की कोई भी चीज बाथरूम में रखना भगवान का अपमान है।
काला या गहरा नीला रंग का सामान
बाथरूम में काले, गहरे नीले या भूरे रंग की बाल्टी, मग या तौलिया रखने से घर में नकारात्मकता बढ़ती है। ये रंग राहु-केतु और शनि की ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जिससे घर में अवसाद, चिंता और स्वास्थ्य समस्याएँ बढ़ती हैं। बाथरूम में हमेशा हल्के रंग, जैसे सफेद, हल्का नीला, हरा या क्रीम ही रखें।
गंदे कपड़े या जूते-चप्पल
बाथरूम में गंदे कपड़े का ढेर या जूते-चप्पल रखना सबसे आम गलती है। इससे घर में दुर्गंध के साथ-साथ नेगेटिव एनर्जी फैलती है। वास्तु के अनुसार, बाथरूम को हमेशा साफ-सुथरा रखना चाहिए। गंदे कपड़े तुरंत वॉशिंग मशीन में डालें या बाहर ले जाएं। जूते-चप्पल भी बाथरूम में कभी ना रखें, इससे मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और धन की बरकत रुक जाती है।
बाथरूम की नेगेटिविटी से बचाव के उपाय:
- बाथरूम में रोज समुद्री नमक का पोछा लगाएं।
- दरवाजा हमेशा बंद रखें।
- नीले या सफेद रंग की बाल्टी इस्तेमाल करें।
डिस्क्लेमर: यह खबर धर्म ग्रंथों, सामान्य जानकारियों और धर्म विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
