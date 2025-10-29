Hindustan Hindi News
वास्तु शास्त्र: खत्म होने वाला है आपका बुरा समय, अगर बार-बार मिल रहे हैं ये 5 संकेत

वास्तु शास्त्र: खत्म होने वाला है आपका बुरा समय, अगर बार-बार मिल रहे हैं ये 5 संकेत

संक्षेप: कई बार हमारे आसपास कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जो कुछ ना कुछ संकेत जरूर देती हैं। कई बार इन संकेतों के जरिए हमें कोई बड़ा मैसेज मिल रहा होता है। ऐसे में इन संकेतों को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। 

Wed, 29 Oct 2025 09:08 AM Garima Singh
घर का वास्तु अगर सही हो जिंदगी में सारी चीजें सही होने लगती है। वहीं घर में अगर वास्तु दोष हो तो धीरे-धीरे करके बनते हुए काम भी रुक जाने लगते हैं। ऐसे में घर का वास्तु सही करने के लिए कोशिश जरूर करना चाहिए। शास्त्र के हिसाब से कई ऐसे आसान टिप्स हैं, जोकि बड़ी से बड़ी दिक्कत को भी दूर कर देते हैं। इन चीजों को अपनाने के बाद धीरे-धीरे चीजें सुधरने भी लगती है। ऐसे में कई बार शुरुआत छोटे-छोटे संकेत मिलना शुरु होते हैं। इन संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आज जानेंगे इन्हीं संकेतों के बारे में। अगर आपको भी ये संकेत मिलने लगे हैं तो समझ जाइए कि आपके अच्छे दिन शुरु होने वाले हैं और अब बुरा समय खत्म हो जाएगा।

मिलेंगे ये संकेत

शास्त्र के हिसाब से अगर आपको बार-बार सपने में देवी-देवताओं के दर्शन होने लगेंगे तो समझ जाइए कि आपके सही दिन आने वाले हैं। वहीं अगर बिना किसी वजह के ही आपका हल्का महसूस करने लगे और आप अंदर से खुश रहने लगें तो भी समझ जाइए कि आपको इशारा मिल रहा है कि अब चीजें ट्रैक पर चलने लगेंगी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपने ही आप नींद खुलने लग जाएं तो समझिए कि ये भी शुभ दिन आने का ही संकेत है।

इन चीजों को भी ना करें नजरअंदाज

अगर आपके घर के आसपास बार-बार गौ माता आने लगे तो इसे नजरअंदाज ना करें। हो सकते तो गौ माता को कुछ ना कुछ खाने को जरूर दें। अगर आपको अपने आसपास बार-बार भगवान का नाम सुनाई दें। अब ये किसी भी रूप में हो सकता है। अगर ये चीजें आपके साथ बार-बार होने लगे तो समझ जाइए कि अब घर में खुशहाली आने वाली है। ऐसे में इन चीजों को नजरअंदाज करना सही नहीं है। अपने आसपास की हर एक छोटी-छोटी चीजों को समझने की कोशिश करिए।

