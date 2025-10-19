Hindustan Hindi News
घर में मकड़ी के जाला को अशुभ मानकर तुरंत क्यों हटाते हैं?

संक्षेप: मकड़ी का जाला अशुद्धता का प्रतीक है, जिसे तुरंत हटाने का विधान है। मकड़ी का जाला पितृ दोष और लक्ष्मी की हानि का संकेत है। आइए, शास्त्रों के आधार पर जानें इसके अशुभ प्रभाव और तुरंत हटाने का महत्व।

Sun, 19 Oct 2025 11:38 PMNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
हिंदू धर्म में घर को स्वर्ग का अंश माना जाता है, जहां सकारात्मक ऊर्जा और देवी-देवताओं का वास होता है। धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार, घर की शुद्धता लक्ष्मी कृपा का आधार है। लेकिन मकड़ी का जाला अशुद्धता का प्रतीक है, जिसे तुरंत हटाने का विधान है। मकड़ी का जाला पितृ दोष और लक्ष्मी की हानि का संकेत है। आइए, शास्त्रों के आधार पर जानें इसके अशुभ प्रभाव और तुरंत हटाने का महत्व।

मकड़ी के जाले: अशुद्धता का प्रतीक

मान्यता है कि मकड़ी का जाला तामसिक ऊर्जा का संग्रह स्थल है। यह नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करता है, जो घर के वास्तु दोष को बढ़ाता है। घर में जाला लगना पितृ तृप्ति की कमी दर्शाता है। 'जालं स्पृशति गृहे तत्र लक्ष्मीर्न निवसति।' अर्थात्, जहां जाला हो, वहां लक्ष्मी वास नहीं करतीं। इसलिए तुरंत हटाना अनिवार्य है, वरना पूजा-अर्चना का फल नष्ट हो जाता है।

अशुभ प्रभाव: धन हानि और पारिवारिक कलह

मकड़ी का जाला धन के मार्ग में बाधा डालता है। इससे व्यापार में नुकसान, नौकरी में रुकावट और आर्थिक तंगी आती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, जाला उत्तर-पूर्व दिशा में लगे तो संतान दोष, दक्षिण में तो पितृ पीड़ा बढ़ती है। पारिवारिक जीवन में कलह, स्वास्थ्य हानि और बुरी नजर का खतरा रहता है। घर में पूराने जाले शनि दोष को सक्रिय करते हैं।

वास्तु और ज्योतिषीय कारण

वास्तु के अनुसार, मकड़ी का जाला वायु तत्व को अशुद्ध करता है। यह कोने, छत या द्वार पर लगकर प्राण ऊर्जा रोकता है। ज्योतिष में राहु-केतु का प्रभाव माना जाता है, जो भ्रम और धोखा लाता है। उत्तर दिशा (कुबेर स्थान) में जाला लगे तो धन भागता है। श्रीमद्भागवत पुराण कहता है, "जालं गृहे तमोगुणं वर्धयति सर्वदा।" तुरंत हटाने से सकारात्मक ऊर्जा बहाल होती है।

मकड़ी का जाला तुरंत हटाएं

घर में कहीं भी मकड़ी का जाला दिख जाए, तो उसे तुरंत हटाएं। हटाए जाले को बहते पानी में विसर्जित करें। घर से जाला हटाने से वास्तु दोष का प्रभाव कम होता है और पितृ दोष शांत होता है। बता दें कि घर में नियमित सफाई से लक्ष्मी का वास होता है।

