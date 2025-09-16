Vastu Tips: सीढ़ियों के नीचे कभी नहीं होनी चाहिए ये 3 चीजें, दुर्भाग्य नहीं छोड़ेगा साथ

Stairs Vastu Tips: वास्तुशास्त्र में घर के हर कोने से जुड़े तमाम नियम हैं। वहीं घर की सीढ़ियों को लेकर भी कई ऐसी चीजें हैं, जो अक्सर लोग नजरअंदाज ही करते हैं। जानें आखिर सीढ़ियों के नीचे क्या-क्या होने से वास्तु दोष बढ़ता है?

वास्तुशास्त्र में घर के हर कोने की दिशा को लेकर कुछ ना कुछ नियम हैं। अगर हर एक नियम का पालन किया जाए तो घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी का ही संचार होता है। वहीं बात की जाए घर की सीढ़ियों की तो इसको लेकर भी कई महत्वपूर्ण नियम हैं जोकि अधिकतर नजरअंदाज ही किए जाते हैं। घर की सीढ़ियों के नीचे वाले हिस्से को लोग किसी ना किसी रूप में इस्तेमाल जरुर कर लेते हैं। अगर इस जगह पर कुछ चीजें बनवा दी गई तो समझिए कि बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। ऐसे में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आखिर सीढ़ियों के नीचे क्या-क्या नहीं होना चाहिए?

सीढ़ियों के नीचे ना हो कूड़ेदान शास्त्र के हिसाब से सीढ़ियों के नीचे कूड़ेदान नहीं रखना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे इस तरह से गंदगी को एकत्रित करना सही नहीं है। ऐसा करते ही भयंकर वास्तु दोष लगता है। ऐसा करने से घर में नेगेटिव एनर्जी का संचार होने लगता है। कूड़ेदान को इस जगह पर रखने से धीरे-धीरे घर की सुख-शांति में कमी आने लगती है। साथ ही धीरे-धीरे बनते-बनाए कामों में भी अड़चनें आने लगती हैं।

सीढ़ियों के नीचे नहीं होना चाहिए वॉशरूम कई लोग जगह की खपत के लिए सीढ़ियों के नीचे वाले हिस्से को इस्तेमाल कर लेना चाहते हैं। ऐसे में कई बार लोग यहां पर बाशरूम बनवा देते हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से इस जगह में सबसे ज्यादा नेगेटिविटी होती है। इस वजह से सीढ़ियों के नीचे इसे बनवाने से तो डबल नेगेटिव एनर्जी आती है। वाशरूम के यहां होने से घर के सदस्यों की हेल्थ भी खराब होने लगती है।

सीढ़ियों के नीचे ना हो पूजा घर भूलकर भी कभी सीढ़ियों के नीचे पूजा घर ना बनवाएं। शास्त्र के हिसाब से इस जगह पर मंदिर का होना बिल्कुल भी सही नहीं होता है। ऐसा करने से वास्तु दोष तो लगता ही है, साथ ही भगवान भी निराश होते हैं। दरअसल सीढ़ियों पर पैर रखे जाते हैं, ऐसे में इसके ठीक मंदिर का होना भगवान का अपमान करने जैसा है। ऐसे में इस जगह पर कभी भी मंदिर बनवाने का तो भूलकर भी ना सोचें।