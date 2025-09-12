Vastu Tips: घर के मंदिर में भूलकर भी ना करें ये 3 गलतियां, दस्तक देगी दरिद्रता

Kitchen Vastu Tips In Hindi: पूजा घर की सही दिशा ही नहीं बल्कि यहां पर होने वाली पूजा से जुड़े भी कुछ वास्तु नियम हैं, जिनका पालन करना जरूरी है। अगर इन चीजों को नजरअंदाज किया जाए तो घर में वास्तु दोष लगता है।

ऐसा कई बार होता है कि घर बनवाते हुए लोग बेडरूम से लेकर लिविंग और डाइनिंग एरिया की दिशा तय कर लेते हैं। इसके बाद बचे बचाए हिस्से में पूजा घर को बनाने से जुड़े फैसले लिए जाते हैं। वहीं कुछ लोग वास्तु वगैरह को इतना नहीं मानते हैं लेकिन कई बार गलत दिशा में कुछ चीजों के होने से वास्तु दोष लगता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मंदिर के लिए भी कुछ नियम हैं, जिनका पालन करना जरूरी है। अगर इन चीजों को नजरअंदाज किया जाए तो घर की सुख-शांति को बुरी नजर लगती है। मंदिर की सही दिशा होने के साथ-साथ कुछ चीजें ऐसी हैं जो सही तरीके से होनी चाहिए।

पूजा घर में ना करें ये 3 गलतियां वास्तु के हिसाब से कभी भी पूजा घर के अंदर खंडित मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। इससे घर में नेगेटिव एनर्जी भर-भरकर आती है। साथ ही घर में बनते-बनते कई काम बिगड़ जाते हैं। ऐसे में खंडित मूर्तियों को घर से तुरंत बाहर कर देना चाहिए। वहीं ये कोशिश करनी चाहिए कि सोते हुए पूजा घर की ओर कभी भी पैर करते नहीं रखना चाहिए। वहीं इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पूजा घर में कभी भी माचिस ना रखें। इसे किसी अलमारी या दूर स्थान पर रख दें।

इस दिशा में होना चाहिए पूजा घर शास्त्र के हिसाब से अगर घर में मौजूद मंदिर को सही दिशा में रखा जाए तो इससे घर में सुख-शांति बनी रहती है। इसके अलावा घर के मंदिर में आए दिन हमसे जाने-अनजाने में कई गलतियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से कई बार घर में नेगेटिविटी आ जाती है। बात करें पूजा घर की तो इसे हमेशा ईशान कोण यानी कि उत्तर-पूर्व दिशा में होना चाहिए। दरअसल ईशान कोण को सबसे पवित्र माना जाता है। शास्त्र के हिसाब से इस दिशा में भगवान का वास होता है। इसके अलावा पूजा घर के लिए पूर्व या फिर उत्तर दिशा भी सही होती है। अगर इन दिशाओं में मंदिर बनाया जाता है को घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होगा।