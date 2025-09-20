Vastu Tips: मंदिर में भूलकर भी इस तरह ना रखें मूर्तियां, इन 4 चीजों को तुरंत करें दूर

Puja Ghar Vastu Tips: पूजा घर से जुड़े वास्तुशास्त्र के कुछ नियम हैं, जोकि अधिकतर लोग नजरअंदाज ही कर देते हैं। इन नियमों का पालन ना करने की वजह से कई बार घर में वास्तु दोष लग जाता है। नीचे जानिए कि आखिर पूजा घर में किस तरह की चीजों को नहीं रखना है।

पूजा-पाठ से जुड़ चीजों में लोग गलतियां करने से बचना चाहते हैं। हालांकि कई बार ज्यादा जानकारी ना होने की वजह से लोग जाने-अनजाने में कुछ गलतियां कर ही देते हैं। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिनका पालन करने से किसी भी तरह के वास्तु दोष से बचा जा सकता है। शास्त्र में पूजा घर को लेकर कुछ नियम हैं जिनका संबंध मूर्तियों से हैं। हम पूजा घर में मूर्तियों की स्थापना करते वक्त ज्यादा नहीं सोचते हैं और अपने मन से ही किसी भी मूर्ति को कहीं भी रख देते हैं। ऐसा करना सही नहीं है।

पूजा घर में ऐसे रखें मूर्तियां वास्तुशास्त्र के हिसाब अपने पूजा घर में मूर्तियों को गलती से भी इस तरह ना रखें कि वो एक-दूसरे के सामने हो। हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए कि पूजा घर में रखी हुई मूर्तियां हमेशा जमीनी स्तर से थोड़ा ऊपर होनी चाहिए। वहीं इस बात का भी ध्यान रखें कि मूर्तियां दीवार से लगभग एक इंच की दूरी पर ही रखी जाएं। पूजा घर में रखे हुए दिए और बाती की दिशा दक्षिण-पूर्व की ओर होना चाहिए। साथ ही कभी भी किसी भी रूप में खंडित मूर्ति को मंदिर में जगह ना दें। इसके अलावा जली हुई माचिस, मृतकों की तस्वीर और सूखे हुए फूल यहां बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए।

पूजा घर का रंग वास्तु के हिसाब से अगर आप पूजा घर के कमरे के रंग को चुनेंगे तो इससे कई लाभ मिल सकते हैं। हर एक रंग अपने साथ इमोशन लिए हुए होता है। हर एक रंग के अपने अलग-अलग मायने होते हैं। शास्त्र के हिसाब से पूजा घर का रंग सफेद, हल्का पीला और नीला होना चाहिए। सफेद रंग को शुद्धता से जोड़कर देखा जाता है। नीला रंग शांति का प्रतीक है तो वहीं पीला रंग सुकून देता है। कभी भी पूजा घर में काले और बैंगनी रंगों से बचना चाहिए। गहरे रंगों से मन भारी-भारी होता है और ऐसे में पूजा के दौरान आप ठीक से चीजों पर फोकस नहीं कर पाएंगे।