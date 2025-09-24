Vastu Tips: नवरात्रि में बदलें तुलसी के पौधे की दिशा, सुख-समृद्धि में होगी वृद्धि

Navratri Vastu Tips: नवरात्रि में अगर तुलसी पूजा की जाए तो इसके कई लाभ मिलते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसके अलावा सुख-समृद्धि की भी प्राप्ति होती है लेकिन इसके लिए तुलसी का सही दिशा में होना जरूरी है।

शारदीय नवरात्रि का हर दिन विशेष है। नौ दिन तक मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है। हालांकि इस बार की नवरात्रि नौ की जगह 10 दिन की पड़ने वाली है। हिंदू धर्म में नवरात्रि सबसे पवित्र पर्व में से एक है। इस दौरान मां दुर्गा की उपासना के साथ-साथ व्रत रखते हैं। मान्यता है कि मां दुर्गा प्रसन्न होकर सारे बिगड़े काम भी बना जाती हैं। इसी दौरान लोग कई तरह के उपायों के जरिए अपनी चीजों को आसान बनाने की कोशिश करते हैं ताकि देवी मां को प्रसन्न किया जा सकें। नवरात्रि में कलश की स्थापना के साथ-साथ जौ उगाने की परंपरा काफी पुरानी है। बता दें कि वास्तु के एकमात्र टिप्स के जरिए भी आप नवरात्रि में अपने घर की एनर्जी को सकारात्मक बना सकते हैं।

सही दिशा में रखें तुलसी का पौधा वास्तुशास्त्र के हिसाब से तुलसी का पौधा हमेशा सही दिशा में ही रखना चाहिए, तभी जाकर इसकी पूजा से मिलने वाला फल मिलता है। शास्त्र के हिसाब से तुलसी का पौधा हमेशा घर के ईशान कोण पर रहना चाहिए। बता दें कि उत्तर-पूर्व और पूर्व दिशा को ही ईशान कोण कहा जाता है। अगर आपने इस दिशा में तुलसी के पौधे को नहीं रखा है तो इस नवरात्रि इसकी दिशा बदल लें। एक बात का ध्यान रखें कि कभी भी तुलसी का पौधा दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे को रखने के लिए ये सबसे अशुभ दिशा होती है। माना जाता है कि ऐसा करने से वास्तु दोष लगता है।

नवरात्रि में ऐसे करें पूजा नवरात्रि में अगर रोजाना नहाकर तुलसी के पौधे की पूजा की जाए तो इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तुलसी के पास रोज दीया जलाएं। साथ ही यहां पर रोज जल अर्पित भी करिए। आप चाहे तो नवरात्रि भर तुलसी के पौधे के सामने दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं।