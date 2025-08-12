misuse of water effects moon badly remedies in hindi chandra dosh kaise dur kare पानी की बर्बादी से खराब होता है ये ग्रह, घर में आती है खूब नकारात्मकता
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़वास्तुmisuse of water effects moon badly remedies in hindi chandra dosh kaise dur kare

पानी की बर्बादी से खराब होता है ये ग्रह, घर में आती है खूब नकारात्मकता

Misuse of Water Effect in Kundali: अगर कोई व्यक्ति आए दिन बेवजह पानी फैलाता है तो उसकी जिंदगी में धीरे-धीरे नकारात्मकता घर कर लेती है। ऐसा सिर्फ एक ग्रह पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव की वजह से होता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये ग्रह कौन सा है? साथ ही जानेंगे कुछ आसान से टिप्स के बारे में…

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 04:26 PM
share Share
Follow Us on
पानी की बर्बादी से खराब होता है ये ग्रह, घर में आती है खूब नकारात्मकता

आपने कभी सोचा है कि रोजमर्रा की कितनी चीजें हमारे ग्रहों से जुड़ी होती हैं। कुंडली में स्थित ग्रहों की मौजूदगी का इन पर कितना प्रभाव पड़ता है? हमारी कुछ आदतें तो कभी कभी इन ग्रहों पर कभी-कभी बुरा प्रभाव डालती हैं और इस वजह से हमारी जिंदगी में कई मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग बेवजह पानी की बर्बादी करते हैं। अगर आपकी आदत भी कुछ ऐसी है तो अब आपको सावधान हो जाना चाहिए। दरअसल पानी की बर्बादी करने से हमारी कुंडली में मौजूद एक महत्वपूर्ण ग्रह प्रभावित होता है। इसके बारे में नीचे जानिए विस्तार से...

चंद्रमा पर प्रभाव: पानी को बेवजह फैलाने से कुंडली में मौजूद चंद्रमा ग्रह कमजोर होता है। कई लोग पानी का नल खुला छोड़ देते हैं। तो वहीं कुछ लोगों के घरों में पानी के टंकी को ओवरफ्लो होने लगता है। ऐसा एकाध बार हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आदत में इसका शुमार हो जाना सही नहीं है। बता दें कि इन सभी चीजों से कुंडली में बैठा चंद्रमा खराब होता है। अब समझते हैं कि ऐसी स्थिति में हम पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब किसी भी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति खराब या कमजोर होती है तो उसे चंद्र दोष होता है। इस दोष के चलते घर में कलह की स्थिति बनती है। वहीं मन भी इधर-उधर बहुत भागता है। साथ ही ऐसी स्थिति में डिप्रेशन और टेंशन बहुत होती है।

चंद्रमा के उपाय: अब बात करेंगे कि चंद्र दोष खत्म कैसे किया जाए? चंद्रमा का उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले शिव जी की पूजा शुरू करनी होगी। इसके अलावा अगर हो सके तो आप हर सोमवार को व्रत भी रखें। साथ ही इस दिन सफेद कपड़े, दूध, दही और चीनी का दान करना शुभ होता है। इन उपायों को कुछ हफ्ते नियमित रूप से करने से चंद्र दोष अपने आप खत्म होने लगता है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)