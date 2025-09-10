Vastu Tips: बार-बार लग रही है बुरी नजर? घर में तुरंत करें ये बदलाव

Evil Eye Protection: कई बार ऐसा होता है ना कि सब कुछ ठीक चल रहा होता है और अचानक से भारीपन महसूस होने लगता है। ऐसा कई बार बुरी नजर लगने की वजह से भी होता है। अगर आप और आपके घरवाले बार-बार बुरी नजर का शिकार हो रहे हैं तो आप घर में कुछ बदलाव करके इन चीजों से छुटकारा पा सकते हैं।

बुरी नजर कई बार जिंदगी में ढेर सारी मुश्किलें ले आती हैं। जहां कई लोग इन चीजों में भरोसा नहीं करते हैं, वहीं कुछ लोगों को ये चीजें काफी अफेक्ट करती हैं। आपने देखा होगा कि कई बार काम बनते-बनते अटक जाता है। या फिर ऐसा भी होता है कि बार-बार तबियत खराब हो। बुरी नजर लगने के कई संकेत हो सकते हैं। बता दें कि वास्तुशास्त्र में बुरी नजर का जिक्र है। साथ ही इसमें नजर से बचने के लिए कई टिप्स भी दिए गए हैं। अगर आपको और आपके घरवालों को बार-बार बुरी नजर लग जाती हैं तो ये समय है घर में कुछ बदलाव करने का...

ऐसे दूर होगी बुरी नजर वास्तु शास्त्र के हिसाब से आप घर में कुछ चीजों को बदलकर बुरी नजर से खुद को और अपने परिवार के बाकी सदस्यों को बचा सकते हैं। शास्त्र के अनुसार आप घर के एंट्रेंस पर स्वास्तिक, शुभ लाभ और ओम जैसे प्रतीक लगाएंगे तो इससे बुरी नजर धीरे-धीरे घर से दूर हो जाएगी। वहीं आप एक कटोरी में फिटकरी रखकर घर के किसी कोने में या मेन एंट्रेंस के आसपास रख सकते हैं। इसे कुछ-कुछ दिन में बदलते रहने से घर से नेगेटिव एनर्जी धीरे-धीरे भाग जाएगी। इसी के साथ आप घर में तुलसी का पौधा जरूर रखें। नियमित रूप से इसे जल देते रहिए।

इन उपायों से भी मिलेगा लाभ बता दें कि शास्त्र के हिसाब से घर का ईशान कोण सबसे पवित्र है। ऐसे में इस दिशा को सबसे ज्यादा साफ-सफाई के साथ रखना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि इस जगह पर कोई भारी सामान ना रखा जाए। मान्यता है कि घर में सारी पॉजिटिव एनर्जी यही से होकर आती है। इसके अलावा आप रोजाना दिया जला सकते हैं। दीपक जलाने के लिए हमेशा पीतल के दिए का ही इस्तेमाल करें। घर में चंदन की लकड़ी या फिर इससे बनी कोई भी चीज रखी जा सकती है। इससे भी घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है।