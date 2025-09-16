घर में मंदिर में है भगवान हनुमान की मूर्ति तो गलती से भी ना रखें ये चीज, जान लें सही दिशा

Puja Ghar Vastu Tips: वास्तुशास्त्र के हिसाब से पूजा घर में कुछ मूर्तियों को रखते वक्त कुछ बातों का ध्यान देना जरूरी है। अगर आप पूजा घर में भगवान हनुमान की मूर्ति रखने वाले हैं तो कुछ चीजों को नजरअंदाज तो बिल्कुल भी ना करें।

घर में भगवान हनुमान की मूर्ति को रखना काफी शुभ होता है। इससे ना सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है बल्कि किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी हमसे दूर हो जाती है। साथ ही भगवान की मूर्ति को पूजा घर में रखने से हर तरह के वास्तु दोष भी खत्म हो जाते हैं। बता दें कि इस मूर्ति को घर में रखते हुए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस मूर्ति को रखने की सही दिशा के पता होने के साथ-साथ इसके साथ कौन सी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए? ऐसे कई सवाल हैं जिसे लेकर लोग अक्सर कन्फ्यूज होते हैं।

इस दिशा में रखें हनुमान जी की मूर्ति वास्तु शास्त्र के हिसाब से अगर आप पूजा घर में भगवान हनुमान की मूर्ति रख रहे हैं तो इसके लिए सही दिशा मालूम कर लेनी चाहिए। बता दें कि भगवान हनुमान की मूर्ति को हमेशा पूजा घर के उत्तर-पूर्व दिशा में रखना चाहिए। ऐसा करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से बजरंगबली की कृपा सदैव उस घर और घर के सभी सदस्यों पर बरसती है।

इस मूर्ति को ना रखें साथ आप पूजा घर में जब भी भगवान हनुमान की मूर्ति की स्थापना करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको एक मूर्ति यहां तो भूलकर भी नहीं रखनी है। ये मूर्ति है भगवान शनिदेव की। शास्त्र के हिसाब से मंदिर में या किसी भी जगह में भगवान हनुमान और शनिदेव की मूर्ति को एक साथ नहीं रखना चाहिए। इसके पीछे की वजहें कई सारी हैं। कई पौराणिक कथाओं के आधार पर ये माना गया है कि इन दोनों लोगों की मूर्ति को एक साथ कभी नहीं रखना चाहिए।

इन बातों का रखें ध्यान भगवान हनुमान की मूर्ति को घर में रखते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसे कभी भी खाली जमीन पर नहीं रखना चाहिए। जहां मूर्ति रखनी है, वहां की पहले साफ-सफाई कर लेना सही रहता है। भगवान हनुमान की मूर्ति को कभी भी बेडरूम में नहीं रखना चाहिए।