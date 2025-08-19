गणेश चतुर्थी 2025: बप्पा को लाने से पहले घर से हटाएं ये चीजें, एक-एक कोने में से झलकेगी खुशी

Ganesha Chaturthi Vastu Tips: गणेश चतुर्थी शुरू होने वाली है। लोग जल्द ही घरों में गणेश भगवान की मूर्ति की स्थापना करेंगे। अगर आप भी इसकी तैयारी में जुटने वाले हैं तो इससे पहले घर में कुछ जरूरी काम कर लें। गणेश चतुर्थी से पहले घर से कुछ चीजों को हटा देना शुभ होगा।

हिंदू धर्म में कई देवी-देवता हैं, जिन्हें पूजा जाता है। इन सबमें भगवान गणेश जी सबसे पहले आते हैं क्योंकि उन्हें ही हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य देवता माना गया है। किसी भी मंगल काम की शुरुआत से पहले उनकी पूजा होती है। माना जाता है कि भगवान गणेश जिंदगी में आने वाली हर बाधा को दूर कर देते हैं। वहीं अब आने वाले दिनों में उनसे जुड़ा सबसे बड़ा पर्व आने वाला है। हर भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चौथी तिथि को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। महाराष्ट्र में इस पर्व को पूरे जोश के साथ मनाते हैं। वहीं देखते ही देखते कुछ सालों से पूरे देश भर में इसे धूमधाम से मनाया जाने लगा है। आज जानेंगे कि आखिर इस साल गणेश चतुर्थी कब है? साथ ही जानेंगे कि इससे पहले घर से कौन-कौन सी चीजों को बाहर कर देना शुभ माना जाता है।

कब है गणेश चतुर्थी? हिंदू पंचांग के हिसाब से इस बाद भाद्रपद की चौथी तिथि 26 अगस्त को पड़ रही है। इसका समापन 27 अगस्त की दोपहर में होगा। ऐसे में गणेण चतुर्थी 27 अगस्त को मनाया जाएगा। लोग इसी दिन घरों में भगवान गणेश की स्थापना करेंगे। वहीं 6 सितंबर के दिन गणेश विसर्जन होना है।

गणेश चतुर्थी से पहले हटाएं ये चीजें गणेश चतुर्थी से पहले आप घर के मंदिर में रखी हुई किसी भी खंडित मूर्ति को हटा दें। बता दें कि ऐसी मूर्ति को रखने से घर में नेगेटिव एनर्जी आती है। घर में पड़े बेकार और टूटी-फूटी चीजों को भी बाहर करने से घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। जिन चीजों को बनवाया जा सकता है, उनकी मरम्मत करवा दें। नहीं तो बेकार हुई चीज को तुरंत निकाल दें। वहीं गणेश चतुर्थी से पहले अपने पूजा घर को ठीक से साफ कर लें। इसके बाद ही घर में भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना करें।