Vastu Tips: किचन में बार-बार गिर रहा है सामान? इस संकेत को ना करें नजरअंदाज

Kitchen Vastu Tips: वास्तु के हिसाब से कुछ चीजों का सही होना ही अपने आप में बड़ा संकेत है। अगर आपके किचन में कुछ चीजें बार-बार गिर रही हैं तो अभी से सतर्क हो जाइए। कुछ चीजों का बार-बार गिरना काफी अशुभ माना जाता है।

Vastu Tips In Hindi: लोग पूजा-पाठ मन की शांति के लिए करते हैं। तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा करने से उनके जीवन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको बता दें कि अपनी रोजमर्रा की चीजों में कुछ बदलाव करके भी हम कई मुश्किलों से छुटकारा पा सकते हैं। हमारे लाइफस्टाइल और डेली रूटीन में भी शास्त्रों का खूब महत्व होता है। वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसी ही चीजें बताई गई है, जिसे समय रहते ठीक कर लिया जाए या समझ लिया जाए तो जिंदगी की आधी टेंशन दूर हो जाएगी। आज बात करेंगे किचन की। अगर किचन में कुछ चीजें आपके हाथ से बार-बार छूटकर गिर रही हैं तो इसके पीछे कई संकेत छिपे हुए होते हैं, जिन्हें गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

ना करें इन चीजों को नजरअंदाज शास्त्र के हिसाब से अगर किचन में बार-बार नमक और सरसों का तेल गिर जाता है तो ये काफी अशुभ होता है। कई दफा ऐसा होता है कि हाथ से बार-बार नमक गिर जाता है। अगर आपके साथ ये बार-बार हो रहा है तो इसे नजरअंदाज ना करें। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये आर्थिक तंगी का संकेत दे रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको धन की हानि हो। साथ ही सरसों के तेल के गिरने का संकेत है कि शनि देव नाराज हैं। ऐसे में आप शनि देव को प्रसन्न करने के उपाय कर सकते हैं।