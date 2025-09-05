easy kitchen vastu tips dont ignore these bad signs Vastu Tips: किचन में बार-बार गिर रहा है सामान? इस संकेत को ना करें नजरअंदाज
Kitchen Vastu Tips: वास्तु के हिसाब से कुछ चीजों का सही होना ही अपने आप में बड़ा संकेत है। अगर आपके किचन में कुछ चीजें बार-बार गिर रही हैं तो अभी से सतर्क हो जाइए। कुछ चीजों का बार-बार गिरना काफी अशुभ माना जाता है।

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 11:18 AM
Vastu Tips In Hindi: लोग पूजा-पाठ मन की शांति के लिए करते हैं। तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा करने से उनके जीवन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको बता दें कि अपनी रोजमर्रा की चीजों में कुछ बदलाव करके भी हम कई मुश्किलों से छुटकारा पा सकते हैं। हमारे लाइफस्टाइल और डेली रूटीन में भी शास्त्रों का खूब महत्व होता है। वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसी ही चीजें बताई गई है, जिसे समय रहते ठीक कर लिया जाए या समझ लिया जाए तो जिंदगी की आधी टेंशन दूर हो जाएगी। आज बात करेंगे किचन की। अगर किचन में कुछ चीजें आपके हाथ से बार-बार छूटकर गिर रही हैं तो इसके पीछे कई संकेत छिपे हुए होते हैं, जिन्हें गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

ना करें इन चीजों को नजरअंदाज

शास्त्र के हिसाब से अगर किचन में बार-बार नमक और सरसों का तेल गिर जाता है तो ये काफी अशुभ होता है। कई दफा ऐसा होता है कि हाथ से बार-बार नमक गिर जाता है। अगर आपके साथ ये बार-बार हो रहा है तो इसे नजरअंदाज ना करें। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये आर्थिक तंगी का संकेत दे रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको धन की हानि हो। साथ ही सरसों के तेल के गिरने का संकेत है कि शनि देव नाराज हैं। ऐसे में आप शनि देव को प्रसन्न करने के उपाय कर सकते हैं।

Vastu Tips: इस दिन भूलकर भी ना खरीदें झाड़ू, घर में हो जाएगी दुर्भाग्य की एंट्री

इन चीजों का भी गिरना अशुभ

किचन में बार-बार बर्तन का गिरना भी शुभ नहीं है। बर्तनों का गिरना और टूटना भी किसी ना किसी बड़े संकट का ही संकेत हैं। अगर आपके किचन में ऐसा बार-बार हो रहा है तो सतर्क हो जाएं। ऐसा होने से आने वाले दिनों में आपके परिवार में अशांति हो सकती है और घर के सदस्यों के बीच मनमुटाव भी हो सकता है। नल से पानी का बेवजह गिरना भी सही नहीं है। अगर नल से पानी का बूंद भी टपक रहा है तो ये भी शुभ नहीं है। इसका साफ-साफ संकेत है कि जल्द ही आपका फालतू वाला खर्चा होने वाला है। ऐसे में आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा तो बिल्कुल भी ना हो।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)