दीवाली की रात तिजोरी में रख दें ये चीज, साल भर नहीं होगी पैसों की दिक्कत

संक्षेप: Diwali Upaay for Moeny: दीवाली की पूजा के बाद कुछ ऐसी चीजें की जा सकती हैं, जिससे आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है। मान्यता के हिसाब से इस दिन किया गया उपाय सिद्ध होता है। जानिए कुछ ऐसे ही टिप्स जो तिजोरी से जुड़े हैं। इन उपायों की मदद से आपकी जिंदगी में पैसों की दिक्कत नहीं होगी।

साल के सबसे बड़े त्योहार का इंतजार अब खत्म होने को है। अगले ही हफ्ते दीवाली है। हर साल इसे कार्तिक के महीने की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन दीयों से घर को रोशन करके मां लक्ष्मी और भगवान गणेश के साथ-साथ कुबेर जी की पूजा होती है। दीवाली की तैयारियां कई हफ्ते से शुरू होत जाती है। घर की साफ-सफाई से लेकर साज-सजावट से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। वहीं इस दिन कुछ उपाय कर लेने से पूरे साल सुख-समृद्धि बनी रहती है। अगर इस दिन तिजोरी में कुछ चीजों को रख लिया जाए तो पैसों की कमी कभी नहीं होगी।

नहीं होगी पैसों की कमी दीवाली पर तिजोरी में कुछ खास चीजों को जरूर रखें। सिक्के के साथ-साथ सुपारी और गुलाब की कुछ पत्तियों को एक कपड़े में बांध लें। कोशिश करें कि ये कपड़ा लाल हो। सबसे पहले इसे मां लक्ष्मी की मूर्ति के पास रखें। पूजा-पाठ कर ने के बाद इसे अपनी तिजोरी में रख लें। इसके अलावा आप चांदी का एक सिक्का भी तिजोरी में रखेंगे तो मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी।

ऐसे उतरेंगे कर्ज जो लोग कर्जे में हैं। कई कोशिशों के बाद भी कर्ज नहीं उतर रहा है तो इस दीवाली एक उपाय जरूर कर लें। दीवाली के दिन तिजोरी में नोटों की गड्डी रखना शुभ होता है। ये नोट 10 से लेकर 50 और 100 रुपये के भी हो सकते हैं। इस उपाय को करने से आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे सही होने लगती है। इसके अलावा दीवाली पर मां लक्ष्मी को पीले रंग की कौड़ी भी चढ़ाई जाती है। पूजा खत्म होने के बाद इन कौड़ियों को कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। सबसे सरल उपाय आप पीपल के पत्ते के साथ भी कर सकते हैं। एक साफ पीपल के पत्ते पर ॐ लिखें और इसे तिजोरी में रख दें। इस पत्ते के जरिए आप पर मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा रहेगी।