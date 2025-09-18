वास्तु टिप्स: इन 6 रंगों से भागती है नेगेटिविटी, सीढियों के लिए है परफेक्ट
Vastu Tips for Staircase: वास्तुशास्त्र में सीढ़ियों के लिए कई कायदे कानून बताए गए हैं। इन नियमों के पालन से घर में सुख-शांति बनी रहती है। इसी के साथ कुछ ऐसे रंगों के बारे में भी बताया गया है जोकि सीढ़ियों के पॉजिटिविटी ले आते हैं।
वास्तुशास्त्र में कई ऐसे नियम बताए गए हैं जिन्हें अपनाकर घर की सुख-शांति को बरकरार रखा जा सकता है। किचन, बेडरूम, डाइनिंग हॉल और लिविंग एरिया समेत बाथरूम और बालकनी के लिए कई नियम हैं। माना जाता है कि इन नियमों का पालन करने से वास्तु दोष नहीं लगता है। वहीं इस शास्त्र के हिसाब के घर के कुछ कोनों में पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती है और ऐसे में इन जगहों का इस्तेमाल सोच समझकर ही करना चाहिए। घर का एक ऐसा ही कोना है और वो है सीढ़ियों के नीचे वाला हिस्सा। सीढ़ियों के नीचे क्या नहीं रखना चाहिए? इस पर तो लोग खूब चर्चा करते हैं। आज बात करेंगे उन रंगों की जो सीढ़ियों के लिए परफेक्ट है और इस कोने में पॉजिटिविटी भी लेकर आते हैं।
सीढ़ियों के लिए परफेक्ट हैं ये रंग
वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर सीढ़ियों की दिशा और रंग सही से तय की जाए तो इस कोने में भी जान फूंकी जा सकती है। शास्त्र के हिसाब से सीढ़ियों के लिए ऑफ व्हाइट, क्रीम, हल्का भूरा, हल्का गुलाबी, हल्का पीला या फिर हल्ला नीला सबसे सही रहता है। इन रंगों में काफी पॉजिटिविटी होती है। ऐसे में इन रंगों के इस्तेमाल से सीढ़ियों के नीचे वाले हिस्से की एनर्जी को काफी हद तक ठीक किया जा सकता। वास्तुशास्त्र के अनुसार सीढ़ियों के लिए कोई डार्क रंग इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। गहरे रंग अपने साथ नेगेटिव एनर्जी को कैरी किए होते हैं और इनका सीढ़ियों के आसपास होना भी सही नहीं है।
सीढ़ियों के नीचे नहीं होनी चाहिए ये चीजें
सीढ़ियों के नीचे कुछ भी बनवाते या रखते समय कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। मान्यता है कि यहां पर गलती से भी पूजा घर नहीं बनवाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा वास्तु दोष लगता है। लोग जगह को यूटिलाइज करने के चक्कर में ऐसा करते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। वहीं सीढ़ियों के नीचे कभी भी बाशरूम और कूड़ेदान नहीं होना चाहिए।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
