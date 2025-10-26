मां लक्ष्मी के आशिर्वाद से घर में नहीं रहेगी पैसों की तंगी, फॉलो करें वास्तु के ये 5 टिप्स

संक्षेप: वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की संरचना और सजावट से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, जो लक्ष्मी कृपा को आमंत्रित करता है। बस कुछ सरल वास्तु टिप्स अपनाकर आप धन-संपत्ति की कमी दूर कर सकते हैं। आइए, जानते हैं वे 5 विशेष नियम जो मां लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं।

मुख्य द्वार से जुड़ा वास्तु नियम घर का मुख्य द्वार ऊर्जा का प्रवेश मार्ग है। इसे साफ रखें, धूल-मिट्टी ना जमा होने दें। शाम को दीपक जलाएं, रोशनी की पूरी व्यवस्था करें। अंधेरा कंगाली को बुलावा देता है, जबकि प्रकाश लक्ष्मी मां को आकर्षित करता है। दरवाजे पर स्वास्तिक या लक्ष्मी चरण चिह्न बनाएं।

मुख्य द्वार पूर्व या उत्तर दिशा में हो तो शुभ पूर्व दिशा सूर्य की किरणों से भरपूर और उत्तर कुबेर की दिशा होती है। इन दिशाओं में मुख्य द्वार होने से धन प्रवाह निर्बाध रहता है। अगर मुख्य द्वार दक्षिणमुखी है, तो हनुमान जी की तस्वीर लगाएं।

पूजा स्थल ईशान कोण में बनाएं पूजा घर पूर्वोत्तर (ईशान) दिशा में रखें। यह दिशा देवताओं की प्रिय है। मंदिर में मां लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। रोज ताजे फूल, धूप-दीप अर्पित करें। पूजा कक्ष को हमेशा सुगंधित और स्वच्छ रखें।

रसोई दक्षिण-पूर्व कोने में हो रसोई को घर का हृदय और मां लक्ष्मी का निवास स्थान माना जाता है। इसे अग्नि कोण (दक्षिण-पूर्व) में बनाएं। इससे भोजन पौष्टिक बनेगा, परिवार स्वस्थ रहेगा। रसोई को सुव्यवस्थित, चमकदार रखें। गैस स्टोव पूर्व दिशा की ओर हो। बर्तन साफ-सुथरे हों, कचरा ना जमा हो।

घर में पानी का स्रोत उत्तर-पूर्व दिशा में पानी धन का प्रतीक है। उत्तर-पूर्व में पानी का फव्वारा, एक्वेरियम या छोटा फाउंटेन रखें। इससे धन का प्रवाह बढ़ता है। घर में टपकते नल ना हों, टूटे बर्तन ना रखें।

ये पांच वास्तु टिप्स अपनाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। मुख्य द्वार, पूजा स्थल, रसोई और पानी की दिशा सही रखें। घर में सकारात्मकता बनाए रखें। वास्तु के अनुसार, 'जहां शुद्धता, वहां लक्ष्मी'। इन नियमों का पालन करने से धन की कभी कमी नहीं होगी।