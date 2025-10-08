वास्तु शास्त्र: दीवाली से पहले घर ले आएं ये 5 चीजें, कोने-कोने से भागेगी नेगेटिविटी

Diwali Vastu Tips: हिंदू धर्म में दीवाली सबसे बड़े त्योहारों में से है। ऐसे में लोग इसकी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। दीवाली पर डेकॉर को थोड़ा सा चेंज करके घर को एक नया लुक दिया जा सकता है। वहीं वास्तु शास्त्र के हिसाब से दीवाली से पहले कुछ चीजों को घर ले आना काफी शुभ माना जाता है।

हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्योहारों में से एक दीवाली अब आने ही वाली है। हर साल कार्तिक माह की अमावस्या वाले दिन दीवाली मनाई जाती है। दीवाली से कई हफ्ते पहले ही इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। वहीं वास्तुशास्त्र के हिसाब से दीवाली से पहले कुछ चीजों को घर ले आना शुभ माना जाता है। शास्त्र के हिसाब से कुछ चीजों को दीवाली से पहले ही घर में जगह देने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। एक तरह ये चीजें घर की शोभा भी बढ़ाती हैं तो दूसरी ओर इनकी मौजूदगी से घर से सारी नेगेटिविटी दूर भाग जाती है। नीचे जानिए आखिर दीवाली से पहले घर में क्या-क्या ले आना शुभ माना जाता है...

घर ले आएं ये मूर्ति दीवाली पर भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की पूजा होती है। ऐसे में आप दीवाली से पहले ही गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति घर ले आइए। ज्यादातर लोग धनतेरस पर ही दीवाली में पूजे जाने वाली मूर्ति को घर ले आते हैं। धनतेरस वाले दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति को खरीदना शुभ माना जाता है।

घर ले आएं लाफिंग बुद्धा लाफिंग बुद्धा की एनर्जी काफी पॉजिटिव होती है और इसे घर में रखना शुभ मानते हैं। अगर आपके घर में लाफिंग बुद्धा नहीं है तो इस दीवाली इसे घर ले आए। लाफिंग बुद्धा को आप अपने ऑफिस डेस्क पर भी रख सकते हैं। दीवाली पर सगे संबंधियों और दोस्तों को गिफ्ट देने की परंपरा है तो ऐसे में आप अपनों को लाफिंग बुद्धा दे सकते हैं।

तुलसी का पौधा तुलसी एकमात्र ऐसा पौधा है, जिसको लेकर मान्यता है कि इसकी पूजा करने से सारी बलाएं टल जाती हैं। इस दीवाली से पहले आप अपने घर में तुलसी का पौधा ला सकते हैं।इसे घर में लगाने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। वास्तुशास्त्र के नियम के हिसाब से तुलसी के पौधे को हमेशा घर के ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा में रखना चाहिए।

नारियल खरीदना भी शुभ शास्त्र के हिसाब से दीवाली से पहले नारियल खरीदना भी शुभ होता है। मान्यता है कि इससे मां लक्ष्मी बेहद ही प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा बरसाती हैं।