वास्तु टिप्स: खराब हुई इन चीजों को घर में ना करें स्टोर, नहीं होता है शुभ

Vastu tips for broken things: वास्तु शास्त्र के कुछ ऐसे नियम हैं जिनका पालन ना किया जाए तो जिंदगी में नकारात्मकता घर कर लेती है। आज जानते हैं कि आखिर घर में गलती से भी हमें किन चीजों को ज्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 10:32 AM
Vastu Tips in Hindi: वास्तु शास्त्र के हिसाब से घर के हर एक कोने की दिशा महत्वपूर्ण है। घर के मुख्य द्वार से लेकर बेडरूम की दिशा सही होनी चाहिए। वहीं पूजा किस दिशा में बैठकर करने से लेकर दीवारों के रंगों को लेकर वास्तु शास्त्र में कई नियम बताए गए हैं। वास्तु शास्त्र सिर्फ घर की दिशाओं को लेकर ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें रखे गए सामानों से भी जुड़े कुछ नियम हैं। घर में कौन सी वस्तु हमारी जीवन पर कैसा प्रभाव डालती है, इन सब चीजों का जिक्र वास्तु शास्त्र में किया गया है। आज बात करेंगे उन खराब चीजों की जिसे हमें घर में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए।

इन खराब चीजों को करें दूर

वास्तु के कुछ नियमों के हिसाब से घर में खराब या फिर बंद हो चुकी चीजों को तुरंत हटा देना चाहिए। शास्त्र के हिसाब से बंद पड़ी घड़ी, टूटा हुआ शीशा, टूटा हुआ पलंग, बेकार हो चुका फर्नीचर या फिर टूटी हुई कोई तस्वीर घर में रखने से अपशकुन होता है। या तो समय रहते इनकी मरम्मत करवाना ठीक रहता है। नहीं तो इसे तुरंत घर से बाहर कर देना चाहिए। अगर इन चीजों को घर में जगह दी जाती है तो नकारात्मक ऊर्जा तुरंत आ जाती है। घर में रहने वालों का मन कभी स्थिर नहीं होगा। इसलिए समय रहते इन चीजों को घर से बाहर कर देना चाहिए।

ना रखें पुराने अखबार

अगर आप अखबार के पुराने ढेर इकट्ठा करते जा रहे हैं तो इसे भी समय-समय पर हटा दीजिए। कुछ ही दिन के अंतराल पर रद्दी वाले को पेपर बेच दें। ठीक इसी तरह घर में पड़ी पुरानी किताबों को भी हटा दें। कुल मिलाकर घर जितना खाली रहेगा, उतनी ही सकारात्मक ऊर्जा उसमें आएगी। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि घर के हर एक कोने से पुरानी चीजें (जो काम लायक ना हो) हटा दी जाएं।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)