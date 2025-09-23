Vastu Tips: दिन ब दिन बढ़ती जा रही है टेंशन? घर में तुरंत करें ये 3 बदलाव

Vastu Tips Hindi: अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बेवजह ही आप घर में टेंशन महसूस कर रहे हैं तो आसपास कुछ बदलाव करने की जरूरत है। वास्तु के हिसाब के कुछ चीजों को बदलकर काफी हद तक पॉजिटिविटी लाई जा सकती है।

भागती-दौड़ती लाइफ में लोग अपने लिए कम ही समय निकाल पाते हैं। ऐसे में घर आकर ही सुकून मिलता है। अब अगर घर आकर भी आराम ना मिले तो इंसान जाए तो कहां जाए। आपको बता दें कि वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिनका पालन करके घर में खराब एनर्जी को ही सही किया जा सकता है। इसके लिए बहुत कुछ नहीं करना है बल्कि कुथ बदलाव के साथ ही घर की एनर्जी को काफी हद तक पॉजिटिव बनाया जा सकता है। नीचे पढ़ें वास्तुशास्त्र से जुड़े कुछ ऐसे ही टिप्स के बारे में...

घर में लगाएं ये पौधे: जब भी आपको घर में नेगेटिव फीलिंग्स आए तो ग्रीनरी पर ध्यान दें। कोशिश करें कि घर में वो पौधे मौजूद हो जो आपके मन को शांत रखें और आपकी एनर्जी को बांधकर रखें। ऐसा काम तुलसी का पौधा करता है। साथ ही मनी प्लांट भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा आजकल मार्केट में मिलने वाले बांस के पौधे भी घर में पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हैं।

घर की दीवारों का रंग: हमेशा कोशिश करें कि घर की दीवारों का रंग हल्का ही हो। हल्के रंग की दीवारें मन को सुकून देते हैं। साथ ही आपके आसपास की एनर्जी भी काफी पॉजिटिव रहती हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से सफेद, हल्का पीला, नीला और हरा रंग बेहद ही शुभ माने जाते हैं।

घर की साफ-सफाई: अच्छी एनर्जी के लिए नियमित रूप से घर की साफ-सफाई करना जरूरी है। अगर घर में कोई टूटा हुआ सामान है तो आप उसकी मरम्मत करवा लें या फिर उसे हटा दें। टूटी और चटकी हुई चीज हमेशा कलह को बढ़ावा देती है। यही वजह है कि घर में कभी भी टूटी हुई चीज को जगह नहीं दी जाती है। ऐसे में जब भी आपको लाइफ में नेगेटिविटी लगे तो इन 3 चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए।