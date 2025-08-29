Vastu Tips: इन 3 जगहों पर कभी ना रखें पानी की टंकी, हो सकता है बड़ा नुकसान

Water Tank Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के हिसाब से अगर सभी चीजों को सही दिशा में रखा जाए तो जिंदगी की कई मुश्किलें तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। इस शास्त्र में पानी की टंकी से जुड़े कुछ नियम भी बताए गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इसे रखने की सही दिशा कौन सी है?

आपने कई बार लोगों को कहते सुना होगा कि वास्तु वगैरह से कुछ नहीं होता है। अगर वास्तु देखकर चीजें करने लगे तो कभी शांति से नहीं रह पाएंगे। बता दें कि वास्तु शास्त्र में कई ऐसी चीजों का जिक्र है, जिससे काफी हद तक ज्योतिष शास्त्र भी सहमत है। वास्तु शास्त्र के हिसाब से हवा, पानी, आग के लिए पहले से ही दिशा तय की गई है। ऐसे में घर में जब ये चीजें मौजूद होती हैं तो उनका सही दिशा में रहना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इन चीजों को नजरअंदाज करने से घर में वास्तु दोष हो सकता है, जिससे बने-बनाए काम में भी बाधा आने लगती है। साथ ही घर में नेगेटिव एनर्जी की एंट्री हो जाती है। आज बात करेंगे घर की छत पर रखे जाने वाले पानी की टंकी की। बता दें कि वास्तु के हिसाब से पानी की टंकी की दिशा सही होनी चाहिए नहीं तो जिंदगी में कई नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं।

इस दिशा में रखें पानी की टंकी पानी की टंकी को घर में अगर सही दिशा में रखा जाए तो इससे कई लाभ मिल सकते हैं। वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि छत पर उत्तर-पूर्व दिशा की ओर पानी की टंकी को रखना शुभ होता है। इस दिशा में अगर पानी की टंकी रखी जाए तो इससे घर में सुख-शांति बनी रहती है। साथ ही साथ धन लाभ होने की संभावना भी काफी बढ़ जाती है और घर के सभी सदस्य अपनी जिंदगी में ग्रोथ देख पाते हैं।

पानी की टंकी यहां ना रखें शास्त्र के अनुसार अगर पानी की टंकी की दिशा सही नहीं होगी तो पैसों से जुड़ी समस्या होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही घर के सभी सदस्यों को कोई ना कोई बीमारी जरूर घेर लेगी। शास्त्र के हिसाब से पानी की टंकी को दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम दिशा में कभी भी नहीं रखना चाहिए। इसके लिए दक्षिण-पूर्व की दिशा भी सही नहीं है। इन दिशाओं में पानी की टंकी रखने से घर का वास्तु बुरी तरह से प्रभावित होता है।