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उत्तराखंड का अनोखा मंदिर, जहां चिट्ठी लिख भक्त लगाते हैं न्याय की गुहार

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तराखंड का अनोखा मंदिर जहां भक्त चिट्ठी लिखकर लगाते हैं न्याय की गुहार। चितई गोलू देवता मंदिर की मान्यता, घंटी चढ़ाने की परंपरा और मनोकामना पूरी होने की कहानी जानिए। न्याय के देवता गोलू देवता की पूरी जानकारी।

उत्तराखंड का अनोखा मंदिर, जहां चिट्ठी लिख भक्त लगाते हैं न्याय की गुहार

उत्तराखंड की पावन भूमि में कई ऐसे मंदिर हैं, जहां भक्ति के साथ आस्था का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। इन्हीं में से एक है अल्मोड़ा जिले का प्रसिद्ध चितई गोलू देवता मंदिर। यहां भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए चिट्ठी लिखकर देवता के दरबार में अर्जी लगाते हैं। न्याय के देवता के रूप में प्रसिद्ध गोलू देवता की मान्यता इतनी गहरी है कि दूर-दूर से लोग यहां अपनी समस्याओं का समाधान मांगने आते हैं।

गोलू देवता की लोकप्रियता और महत्व

कुमाऊं क्षेत्र में गोलू देवता को न्याय और सत्य का प्रतीक माना जाता है। स्थानीय लोग उन्हें भगवान शिव का अवतार मानते हैं। चितई गोलू मंदिर अल्मोड़ा से कुछ दूरी पर स्थित है और यहां हर साल हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। मान्यता है कि गोलू देवता हर उस व्यक्ति की सुनते हैं, जो सच्चे मन से अपनी अर्जी लगाता है। चाहे वह न्याय की मांग हो, स्वास्थ्य की समस्या हो या कोई अन्य मनोकामना, भक्तों का विश्वास है कि देवता जरूर मदद करते हैं।

चिट्ठी लिखकर मन्नत मांगने की अनोखी परंपरा

इस मंदिर की सबसे खास बात चिट्ठी लिखने की परंपरा है। भक्त अपनी समस्या या मनोकामना को एक चिट्ठी या स्टांप पेपर पर लिखकर गोलू देवता को समर्पित करते हैं। जब मनोकामना पूरी हो जाती है, तो भक्त मंदिर में घंटी चढ़ाते हैं। मंदिर के चारों ओर सैकड़ों घंटियां लटकी हुई हैं, जो पूरी हुई मनोकामनाओं की गवाही देती हैं। कुछ भक्,त तो अपनी अर्जी डाक से भी भेजते हैं। यह परंपरा सदियों पुरानी है और आज भी भक्तों में पूरी आस्था के साथ चली आ रही है।

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गोलू देवता की मूर्ति और स्वरूप

गोलू देवता की मूर्ति सफेद रंग की है। वे घोड़े पर सवार दिखाए गए हैं, सिर पर पगड़ी बंधी हुई है और हाथ में धनुष-बाण है। मूर्ति में उन्हें राजसी अंदाज में दर्शाया गया है। स्थानीय कथाओं में उन्हें कुमाऊं का राजा भी कहा जाता है। भक्तों का मानना है कि गोलू देवता हर उस व्यक्ति की रक्षा करते हैं, जो अन्याय का शिकार होता है।

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मंदिर की यात्रा और मान्यता

चितई गोलू देवता मंदिर की यात्रा बेहद मनोरम है। हरे-भरे पहाड़ों के बीच स्थित यह मंदिर भक्तों को शांति प्रदान करता है। यहां आने वाले श्रद्धालु ना सिर्फ अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, बल्कि न्याय और सत्य की राह पर चलने का संकल्प भी लेते हैं। गोलू देवता की यह अनोखी परंपरा आज भी जीवित है और लोगों को विश्वास दिलाती है कि सच्ची श्रद्धा के सामने कोई समस्या बड़ी नहीं होती है।

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उत्तराखंड में गोलू देवता की लोकप्रियता

चितई गोलू मंदिर के अलावा उत्तराखंड में गोलू देवता के कई और मंदिर हैं। लेकिन चितई वाला मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। यहां दूर-दूर से भक्त आते हैं। गोलू देवता को न्याय का देवता मानकर लोग अपनी समस्याओं का समाधान मांगते हैं। यह मंदिर उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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