उत्पन्ना एकादशी पर इतने देर तक रहेगा राहुकाल, जानें पूजा का मुहूर्त, विधि व उपाय
संक्षेप: Utpanna Ekadashi Time Date 2025: इस साल शनिवार को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाएगा। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए ये दिन महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार, उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से जातक के सभी पाप नष्ट हो सकते हैं।
Utpanna Ekadashi Time Date: इस साल 15 नवंबर के दिन उत्पन्ना एकादशी पड़ रही है। यह एकादशी मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाएगी, जो प्रभु श्री हरी विष्णु को समर्पित है। एकादशी पर 11:34 पी एम तक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद हस्त नक्षत्र रहेगा। इस दिन विधिवत तौर पर विष्णु भगवान की आराधना होती है। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए यह दिन महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार, उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से जातक के सभी पाप नष्ट हो सकते हैं। आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी पर पूजा के मुहूर्त, विधि, उपाय और व्रत पारण का समय-
उत्पन्ना एकादशी पर इतने देर तक रहेगा राहुकाल
पंचांग के अनुसार, उत्पन्ना एकादशी के दिन राहुकाल 09:25 ए एम से 10:45 ए एम तक रहेगा। इस समय कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए।
पूजा का मुहूर्त
- ब्रह्म मुहूर्त: 04:58 ए एम से 05:51 ए एम
- प्रातः सन्ध्या: 05:24 ए एम से 06:44 ए एम
- अभिजित मुहूर्त: 11:44 ए एम से 12:27 पी एम
- विजय मुहूर्त: 01:53 पी एम से 02:36 पी एम
- गोधूलि मुहूर्त: 05:27 पी एम से 05:54 पी एम
- सायाह्न सन्ध्या: 05:27 पी एम से 06:47 पी एम
- अमृत काल: 03:42 पी एम से 05:27 पी एम
- निशिता मुहूर्त: 11:39 पी एम से 12:33 ए एम, नवम्बर 16
- शुभ - उत्तम 08:04 ए एम से 09:25 ए एम
- चर - सामान्य 12:06 पी एम से 01:26 पी एम
- लाभ - उन्नति 01:26 पी एम से 02:46 पी एमवार वेला
- अमृत - सर्वोत्तम 02:46 पी एम से 04:07 पी एम
- लाभ - उन्नति 05:27 पी एम से 07:07 पी एम
- शुभ - उत्तम 08:47 पी एम से 10:26 पी एम
- अमृत - सर्वोत्तम 10:26 पी एम से 12:06 ए एम, नवम्बर 16
पारण (व्रत तोड़ने का) समय: 01:10 पी एम से 03:18 पी एम (16 नवंबर)
पारण तिथि के दिन हरि वासर खत्म होने का समय: 09:09 ए एम
पूजा की विधि
- स्नान आदि कर मंदिर की साफ सफाई करें
- भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करें
- प्रभु का पंचामृत सहित गंगाजल से अभिषेक करें
- अब प्रभु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें
- मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें
- संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें
- उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें
- ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें
- पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें
- प्रभु को तुलसी दल सहित भोग लगाएं
- अंत में क्षमा प्रार्थना करें
उपाय- उत्पन्ना एकादशी पर श्री विष्णु चालीसा और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।