Utpanna Ekadashi Puja : 15 नवंबर को एकादशी, इस दिन कैसे पूजा करें और कहां दीपक जलाएं
उत्पन्ना एकादशी अगहन मास के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। एकादशी व्रत में दशमी से ही 14 नवंबर की शाम से भगवान विष्णु का पूजन करें। पूजा के बाद सात्विक भोजन एक बार करें । इस बार शनिवार 15 नवंबर को एकादशी तिथि है, इसलिए इस दिन हनुमान जी और शनिदेव की पूजा भी करना फलदायी रहेगा। एकादशी के दिन पारण अगले दिन द्वादशी यानी 16 नवंबर को किया जाएगा। पारण के समय आप किसी गरीब को अन्न, वस्त्र, कंबल आदि का दान भी सकते हैं। आइए जानें इस दिन कैसे पूजा करें और कहां दीपक जलाएं।
एकादशी पर कहां जलाएं दीपक
इस दिन हनुमान जी के लिए दीपक जलाना चाहिए, वहीं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए। इसके अलावा इस दिन तुलसी माता की भी पूजा करनी चाहिए। माता को भोग लगाकर शाम के समय उनके सामने घी कादीपक जलाना चाहिए। वहीं पीपल के पेड़ में ब्रहा, विष्णु महेश का वास होता है, तो यहां भी दीपक जलाना चाहिए। इस प्रकार एकादशी के दिन इन जगहों पर दीप जरूर जलाने चाहिए।
उत्पन्ना एकादशी कैसे करें पूजा
एकादशी तिथि पर सुबह सूर्योदय से पहले जागें और स्नान करके सूर्य को जल चढ़ाएं। हाथ में जल लेकर एकादशी व्रत करने का संकल्प लें। गणेश जी की पूजा पहले करें दूर्वा और मोदक चढ़ाएं, शिवलिंग पर जल, बिल्व पत्र, धतूरा, आंकड़े के फूल चढ़ाएं।इसके बाद भगवान विष्णु-लक्ष्मी की पूजा करें । इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु का शंख से अभिषेक कराना चाहिए, इसके बाद उन्हें तुलसी दल अर्पित करने चाहिए। ऊँ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, रात्रि में जाप जरूर करना चाहिए, एकादशी व्रत में रात्रि जागरण का महत्व है। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर भी जल्दी जागें। सुबह पूजा करने के बाद किसी को भोजन खिलाएं, इसके बाद भोजन करें। इस तरह एकादशी व्रत पूरा होता है।