Utpanna Ekadashi Puja : 15 नवंबर को एकादशी, इस दिन कैसे पूजा करें और कहां दीपक जलाएं

उत्पन्ना एकादशी अगहन मास के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। एकादशी व्रत में दशमी से ही 14 नवंबर की शाम से भगवान विष्णु का पूजन करें। पूजा के बाद सात्विक भोजन एक बार करें । इस बार शनिवार 15 नवंबर को एकादशी तिथि है, इसलिए इस दिन हनुमान जी और शनिदेव की पूजा भी करना फलदायी रहेगा। एकादशी के दिन पारण अगले दिन द्वादशी यानी 16 नवंबर को किया जाएगा। पारण के समय आप किसी गरीब को अन्न, वस्त्र, कंबल आदि का दान भी सकते हैं। आइए जानें इस दिन कैसे पूजा करें और कहां दीपक जलाएं।

एकादशी पर कहां जलाएं दीपक इस दिन हनुमान जी के लिए दीपक जलाना चाहिए, वहीं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए। इसके अलावा इस दिन तुलसी माता की भी पूजा करनी चाहिए। माता को भोग लगाकर शाम के समय उनके सामने घी कादीपक जलाना चाहिए। वहीं पीपल के पेड़ में ब्रहा, विष्णु महेश का वास होता है, तो यहां भी दीपक जलाना चाहिए। इस प्रकार एकादशी के दिन इन जगहों पर दीप जरूर जलाने चाहिए।