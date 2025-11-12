किस दिन रखा जाएगा उत्पन्ना एकादशी व्रत, नियमों को लेकर ये बातें जानते हैं आप

संक्षेप: इस साल उत्पन्ना एकादशी का व्रत 15 नवंबर को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 14 नवंबर को देर रात 12:49 बजे से होगा और अगले दिन एकादशी 15 नवंबर को देर रात 02:37 बजे तक रहेगी। मनाया जाएगा। इस एकादशी पर भगवान विष्णु और देवी एकादशी की पूजा की जाती है।

इस साल उत्पन्ना एकादशी का व्रत 15 नवंबर को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 14 नवंबर को देर रात 12:49 बजे से होगा और अगले दिन एकादशी 15 नवंबर को देर रात 02:37 बजे तक रहेगी। मनाया जाएगा। इस एकादशी पर भगवान विष्णु और देवी एकादशी की पूजा की जाती है। पुराणों में एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इस बार एकादशी पर फाल्गुनी नक्षत्र, विष्कुंभ योग और अभिजीत मुहूर्त का संयोग बन रहा है। इस बार एकादशी शनिवार को है, इस दिन ग्रहों का भी उत्तम संयोग बन रहा है, जिससे पूजा पाठ का उत्तम फल मिलेगा। शनिवार को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, उन्हें दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक कराएं, तुलसी मिठाई का भोग लगाएं और शनिदेव को काल तिल और तेल अर्पित करें।मार्गशीर्ष माह के कृष्णपक्ष की ग्यारस यानी ग्यारहवीं तिथि को भगवान विष्णु से एकादशी तिथि प्रकट हुईं थी, इसलिए इसे उत्पन्ना एकादशी भी कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार श्रीकृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस एकादशी की उत्पत्ति और इसके महत्व के बारे में बताया था।

