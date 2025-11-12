कौन है एकादशी माता? जानिए कैसे हुई थी उत्पत्ति

संक्षेप: Utpanna Ekadashi 2025: हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है। हर महीने में दो एकादशी आती जो शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की एकादशी कहलाती है। इन्हीं में से एक है उत्पन्ना एकादशी। एकादशी देवी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई थीं। इस कारण इनका नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा।

हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है। हर महीने में दो एकादशी आती जो शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की एकादशी कहलाती है। इन्हीं में से एक है उत्पन्ना एकादशी। एकादशी देवी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई थीं। इस कारण इनका नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। इस बार यह एकादशी 15 नवंबर को है। चलिए जानते हैं कि एकादशी माता कौन है और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी?मान्यतानुसार, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्रीकृष्ण से एकादशी की उत्पत्ति और उनके व्रत के बारे में पूछा था, तो उन्होंने इस कथा को बताया-

पौराणिक कथा कथा के अनुसार सतयुग में एक मुर नामक दैत्य था। इस दैत्य ने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया। इससे भयभीत होकर देवता भगवान शिव से मिलने पहुंचे, तो शिवजी ने देवताओं को श्रीहरि विष्‍णु के पास जाने को कहा। क्षीरसागर के जल में शयन कर रहे श्रीहरि इंद्र सहित सभी देवताओं की प्रार्थना पर उठे और मुर दैत्य को मारने चन्द्रावतीपुरी नगर गए। यहां उन्होंने सुदर्शन चक्र से अनगिनत दैत्यों का वध किया। फिर वे बद्रिका आश्रम की सिंहावती नामक 12 योजन लंबी गुफा में सो गए।

निद्रा में मारने का प्रयास मुर को जब पता चला कि उसे मारने के लिए श्री हरि उसके पास आने वाले हैं, तो उसने निद्रा में ही श्री हरि को मारने का प्रयास किया। गहरी निद्रा में सो चुके विष्णु को पता ही नहीं चला कि उन्हें जैसे ही मारने का विचार किया, वैसे ही श्रीहरि विष्णु के शरीर से एक कन्या निकली और उसने मुर दैत्य का वध कर दिया। मूर राक्षस की आवाज सुनकर जब विष्णु जी नींद से जागे, तो उनके सामने एक कन्या खड़ी थी।