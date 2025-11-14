Hindustan Hindi News
उत्पन्ना एकादशी शनिवार को, चंद्रमा कन्या राशि में, जानें पूजा विधि

उत्पन्ना एकादशी शनिवार को, चंद्रमा कन्या राशि में, जानें पूजा विधि

संक्षेप: मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी उत्पन्ना एकादशी शनिवार को मनाई जाएगी। इस वर्ष उत्पन्ना एकादशी पर चंद्रमा कन्या राशि में रहेगा, जो भक्तों के लिए शुभ फलदायक रहेगा। शनिवार 15 नवंबर 2025 का दिन होने से इस व्रत का महत्व और बढ़ जाता है।

Fri, 14 Nov 2025 08:01 AM
मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी उत्पन्ना एकादशी शनिवार को मनाई जाएगी। इस वर्ष उत्पन्ना एकादशी पर चंद्रमा कन्या राशि में रहेगा, जो भक्तों के लिए शुभ फलदायक रहेगा। शनिवार 15 नवंबर 2025 का दिन होने से इस व्रत का महत्व और बढ़ जाता है। माना जाता है कि शनिदेव की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए भी यह दिन विशेष फलदायक होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उत्पन्ना एकादशी व्रत का आरंभ देवी एकादशी के अवतरण दिवस से हुआ था। कथा के अनुसार जब दैत्य मूर्धनाभ के अत्याचारों से पृथ्वी पर संकट बढ़ा, तब भगवान विष्णु ने अपने शरीर से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न की, जो एकादशी देवी कहलायीं। इसी दिन से इस व्रत की परंपरा शुरू हुई। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से व्रत रखता है, वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर परम धाम की प्राप्ति करता है।

उत्पन्ना एकादशी पूजा विधि क्या है
आचार्य पप्पू पांडेय कहते हैं कि व्रतधारी शुक्रवार की रात से ही सा्त्विवक आहार ग्रहण कर प्रात: स्नान के बाद संकल्प लेंगे। सुबह भगवान विष्णु का पंचामृत स्नान, दीप प्रज्वलन, तुलसी-दल और पीले फूलों से पूजन करेंगे। व्रतधारी पूरे दिन निराहार रहकर हरि नाम का जाप करते हैं और राम में विष्णु सहस्रनाम या गीता पाठ करते हैं। अगले दिन द्वादशी तिथि को ब्राह्मण को भोजन कराकर दान-पुण्य करने के बाद व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी 15 नवंबर 2025 को देर रात को प्रारंभ होकर अगले दिन यानि 16 नवंबर 2025 को तड़के 02:37 बजे तक रहेगी। ऐसे में यह व्रत 15 नवंबर 2025 को रखा जाएगा। हरिवासर का समय सुबह 09:09 बजे है। पारण दोपहर में किया जा सकता है।

उत्पन्ना एकादशी व्रत का महत्व
भगवान विष्णु के मंदिरों में भजन-कीर्तन और रात्रि जागरण का आयोजन होगा। महिलाएं और पुरुष श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में पूजन-अर्चन कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करेंगे। पंडित पुरेंद्र उपाध्याय ने कहा उत्पन्ना एकादशी व्रत से आत्मशुद्धि होती है और व्यक्ति के जीवन में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का संचार होता है। यह व्रत साधारण गृहस्थ के लिए भी उतना ही कल्याणकारी है, जितना योगियों और तपस्वियों के लिए। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है और वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक मानी जाती है। इस दिन श्रद्धालु उपवास रखकर श्रीहरि विष्णु की आराधना करते हैं और उनके आशीर्वाद से पापों से मुक्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है।

