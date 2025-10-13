UPPSC PCS: पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 में आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली पर आया प्रश्न, औसत थे प्रश्न, उत्तर के विकल्प

UPPSC : PCS और एसीएफ/आरएफओ 2025 प्रारंभिक परीक्षा रविवार को जिले के 67 केंद्रों पर दो पालियों में हुई। 9:30 से 11:30 बजे की पहली पाली में सामान्य अध्ययन और 2:30 से 4:30 बजे की दूसरी पाली में सीसैट का प्रश्नपत्र था।

पीसीएस और एसीएफ/आरएफओ 2025 प्रारंभिक परीक्षा रविवार को जिले के 67 केंद्रों पर दो पालियों में हुई। 9:30 से 11:30 बजे की पहली पाली में सामान्य अध्ययन और 2:30 से 4:30 बजे की दूसरी पाली में सीसैट का प्रश्नपत्र था। विशेषज्ञों की मानें तो प्रश्न तो सामान्य स्तर के थे लेकिन विकल्पों में बहुत ज्यादा फंसाया। यही कारण था कि पेपर हल करने में समय लगा।

सिविल सेवा प्रशिक्षक नवीन पंकज के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रश्न तो अपने परंपरागत ढर्रे पर पूछे थे लेकिन प्रश्नों के विकल्प के लिए संघ लोक सेवा आयोग को अनुसरण किया है। 150 प्रश्नों में कूट आधारित कथनात्मक प्रश्नों की संख्या 80 थी तो वहीं क्रमानुसार समायोजित करने वाले लगभग 25, युग्म सुमेल करने वाले लगभग 20 और कथन-कारण के लगभग 20 प्रश्न थे। विकल्पों की ये संरचना आसान लगने वाले प्रश्न को भी जटिल बना रही थी। कुल मिलाकर आयोग के इस पेपर को पीसीएस की दृष्टि से संतुलित और गुणात्मक माना जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण यह देखना होगा है कि आयोग अपनी उत्तर कुंजी में कितना सुधार कर पाता है। स्टडीआइक्यू आईएएस के चीफ एकेडमिक ऑफिसर अमृत उपाध्याय के अनुसार पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा ने एक बार फिर यूपीपीएससी की नई सोच को सामने रखा है जिसमें अभ्यर्थियों के केवल ज्ञान नहीं, बल्कि विश्लेषण और समझ की क्षमता को भी परखने की कोशिश की गई है। इस साल का पेपर न तो बहुत कठिन था, न ही बहुत आसान। यह परीक्षा उनके लिए वरदान रही जिन्होंने केवल रटना नहीं, बल्कि हर टॉपिक को गहराई समझा है। उम्मीद है कि अनारक्षित वर्ग का कटऑफ 100-120 अंक, ओबीसी 100-110, एससी 80-95, एसटी 80-90, महिला वर्ग का कटऑफ 100-110 अंक तक रहेगा।

समसामयिक घटना से जुड़े प्रश्न थोड़े उलझाऊ रहे पीसीएस 2025 प्रारंभिक परीक्षा के अभ्यर्थियों ने सामान्य अध्ययन के प्रश्नपत्र को औसत तो वहीं सीसैट के पेपर को आसान बताया। सीएवी इंटर कॉलेज से परीक्षा देकर निकले गाजीपुर के प्रदीप कुमार यादव ने कहा कि सामान्य अध्ययन का प्रथम प्रश्नपत्र औसत दर्जे का था। दूसरी पाली में सीसैट भी काफी आसान था और उसमें सभी पास हो जाएंगे। सुल्तानपुर के पुरुषोत्तम को भी पेपर आसान लगा लेकिन समसामयिक घटना से जुड़े प्रश्न थोड़े उलझाऊ लगे। गाजीपुर विपिन यादव, सुल्तानपुर के सौरभ मौर्य, मिर्जापुर विपिन कुमार को भी सामान्य अध्ययन का पेपर औसत लगा।

सभी विषयों को संतुलित रूप से शामिल किया सामान्य अध्ययन में प्रश्नपत्र में इस बार लगभग सभी विषयों को संतुलित रूप से शामिल किया गया था। भूगोल और संविधान से सर्वाधिक 23-23 प्रश्न, इतिहास के 21, अर्थव्यवस्था और योजना से 18, विज्ञान 17, पर्यावरण 14, उत्तर प्रदेश विशेष पर सात जबकि समसामयिक घटनाओं पर आधारित 27 प्रश्न पूछे गए थे।

आयरन डोम रक्षा प्रणाली पर पूछा गया सवाल सामान्य अध्ययन में एक प्रश्न इजराइल की आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली पर पूछा था। मानव विकास सूचकांक, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तमिलनाडु में रामेश्वरम द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ने वाले देश के पहले वर्टिकल-लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल पंबन ब्रिज, ओडिशा तट पर ओलिव रिडले कछुओं को उनके प्रजनन और घोंसले के मौसम के दौरान बचाने के लिए शुरू किए गए वार्षिक संरक्षण अभियान ऑपरेशन ओलिविया, स्वेज नहर आदि से जुड़े प्रश्न भी पूछे गए थे।

परीक्षा के बाद बस अड्डे और स्टेशनों पर भीड़ प्रयागराज। शाम पांच बजे से सात बजे तक सिविल लाइंस बस अड्डा और रेलवे स्टेशनों पर अभ्यर्थियों की भीड़ पहुंची। सिविल लाइंस बस अड्डे पर डेढ़ घंटे तक भारी भीड़ रही। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक (सिविल लाइंस) जयकरन ने बताया कि परीक्षार्थियों के लिए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई थी। बनारस, जौनपुर, फतेहपुर और कानपुर रूट पर लगभग 110 अतिरिक्त फेरों का संचालन किया गया। पूरे प्रयागराज परिक्षेत्र में कुल 640 बसें चलाई गईं। वहीं मंडल परिचालन प्रबंधक अमित सिंह ने बताया कि प्रयागराज जंक्शन पर सुरक्षा और सुविधा के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती गई। शाम को कानपुर इंटरसिटी, लिच्छवी और संगम एक्सप्रेस में भीड़ नजर आई। रामबाग स्टेशन और प्रयाग स्टेशन पर भी अभ्यर्थियों की भीड़ दिखी।

वर्ष पंजीकृत अभ्यर्थी उपस्थिति 2020 595700 314699 (66.38)

2021 691173 321273 (62.20)

2022 605023 329309 (63.72)

2023 567657 345022 (67.69)

2024 576154 241359 (41.89)