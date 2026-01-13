Hindustan Hindi News
Sankranti Bathing Rules: मकर संक्रांति स्नान के पानी में मिलाएं ये 1 चीज, दूर होगा दुर्भाग्य

संक्षेप:

ज्योतिष और पुराणों के अनुसार काला तिल शनि ग्रह से जुड़ा होता है और सूर्य-शनि के संयोग में यह दुर्भाग्य नाशक बन जाता है। मकर संक्रांति के दिन काले तिल मिलाकर स्नान करने से जीवन से गरीबी, रुकावटें, शनि दोष और दुर्भाग्य दूर हो जाता है।

Jan 13, 2026 07:33 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
Makar Sankranti Snan Vidhi: मकर संक्रांति सूर्य के उत्तरायण होने का पावन पर्व है। इस दिन स्नान-दान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन स्नान करने से सारे पाप नष्ट होते हैं और दुर्भाग्य दूर होकर सौभाग्य प्राप्त होता है। लेकिन इस स्नान को और भी प्रभावशाली बनाने के लिए पानी में एक खास चीज मिलानी चाहिए – काला तिल। ज्योतिष और पुराणों के अनुसार काला तिल शनि ग्रह से जुड़ा होता है और सूर्य-शनि के संयोग में यह दुर्भाग्य नाशक बन जाता है। मकर संक्रांति के दिन काले तिल मिलाकर स्नान करने से जीवन से गरीबी, रुकावटें, शनि दोष और दुर्भाग्य दूर हो जाता है। आइए जानते हैं इस उपाय का महत्व, विधि और लाभ।

मकर संक्रांति स्नान का महत्व

मकर संक्रांति पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जो उत्तरायण का प्रतीक है। इस दिन स्नान करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और जीवन में नई ऊर्जा आती है। लेकिन शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि इस दिन शनि का प्रभाव भी बढ़ता है। काला तिल शनि का प्रिय पदार्थ है। पानी में काला तिल मिलाकर स्नान करने से सूर्य-शनि का संतुलन बनता है। इससे दुर्भाग्य, गरीबी, कर्ज, रोग और शनि की साढ़ेसाती-ढैय्या का प्रभाव कम होता है। यह स्नान व्यक्ति को सौभाग्य, धन और स्वास्थ्य प्रदान करता है।

काला तिल क्यों मिलाएं?

काला तिल शनि ग्रह का प्रतीक है। शनि दुर्भाग्य, विलंब और कष्ट का कारक है। मकर संक्रांति पर सूर्य मकर राशि में जाते हैं, जो शनि की राशि है। इस संयोग में काला तिल पानी में मिलाने से शनि की नकारात्मक ऊर्जा शांत होती है और सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। ज्योतिष के अनुसार काला तिल पापों को सोखता है और स्नान के पानी को पवित्र बनाता है। इससे स्नान करने वाले पर शनि की कृपा पड़ती है और दुर्भाग्य दूर होकर सौभाग्य प्राप्त होता है। यह उपाय बहुत सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली है।

स्नान की विधि

मकर संक्रांति के दिन सुबह स्नान से पहले विधिवत तरीके से काला तिल मिलाएं। विधि इस प्रकार है:

  • एक बाल्टी या लोटे में साफ पानी लें।
  • उसमें मुट्ठी भर काला तिल डालें।
  • थोड़ा सा गुड़ या शहद भी मिला सकते हैं।
  • पानी को सूर्य देव की ओर मुख करके 'ॐ सूर्याय नमः' और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र 11 बार बोलकर स्नान करें।
  • स्नान करते समय मन में अपनी मनोकामना बोलें।
  • स्नान के बाद सूर्य को जल अर्घ्य दें।

यह स्नान ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के समय करना सबसे उत्तम है।

काला तिल स्नान के लाभ – दुर्भाग्य से मुक्ति

काला तिल मिलाकर स्नान करने से कई लाभ होते हैं:

  • शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या का प्रभाव कम होता है।
  • दुर्भाग्य, गरीबी और कर्ज से मुक्ति मिलती है।
  • मानसिक शांति, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता बढ़ती है।
  • स्वास्थ्य में सुधार आता है - खासकर पेट, छाती और त्वचा संबंधी रोग दूर होते हैं।
  • धन-धान्य की बरकत बढ़ती है और व्यापार-नौकरी में सफलता मिलती है।
  • परिवार में सुख-शांति बनी रहती है।

यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी है, जिनकी कुंडली में शनि कमजोर या पीड़ित हो।

सावधानियां और टिप्स

  • स्नान के पानी में काला तिल के साथ थोड़ा सा कुमकुम या चंदन भी मिला सकते हैं।
  • स्नान के बाद नए या साफ वस्त्र पहनें।
  • इस दिन तिल-गुड़ का दान जरूर करें।
  • सूर्य को अर्घ्य देते समय 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें।
  • अगर संभव हो, तो स्नान के बाद हनुमान चालीसा या सूर्य चालीसा का पाठ करें।

ये छोटे-छोटे उपाय स्नान के फल को कई गुना बढ़ा देते हैं।

मकर संक्रांति के दिन काले तिल मिलाकर स्नान करने से दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य प्राप्त होता है। इस सरल उपाय को श्रद्धा से करें तो सूर्य और शनि दोनों प्रसन्न होंगे और जीवन में सुख-समृद्धि आएगी।

