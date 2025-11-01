Tulsi Vivah: आज रात इतने बजे से शुरू होगी भद्रा, पहले ही कर लें तुलसी विवाह पूजा, जानें मुहूर्त, विधि और मंत्र

संक्षेप: Tulsi Vivah Time Pooja: रविवार के दिन तुलसी जी को स्पर्श नहीं किया जाता है। इसलिए आज के दिन शाम के समय एकादशी तिथि में तुलसी विवाह पूजा की जाएगी। गौर फरमाने वाली यह रहेगी की आज रात में भद्रा का साया भी रहेगा।

Tulsi Vivah Time Pooja: हर साल कार्तिक के महीने में तुलसी विवाह की पूजा की जाती है। पुराणों के मुताबिक, कार्तिक मास में देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी-शालिग्राम विवाह संपन्न किया जाता है। पंचांग के अनुसार, आज 09:12 ए एम से एकादशी तिथि की शुरुआती हो चुकी है, जो कल सुबह 07:31 बजे तक रहने वाली है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, रविवार के दिन तुलसी जी को स्पर्श नहीं किया जाता है। इसलिए आज के दिन शाम के समय एकादशी तिथि में तुलसी विवाह पूजा की जाएगी। गौर फरमाने वाली यह रहेगी की आज रात में भद्रा का साया भी रहेगा। ऐसे में आइए जानते हैं तुलसी पूजन कब तक कर सकते हैं-

आज रात इतने बजे से शुरू होगी भद्रा, पहले ही कर लें तुलसी विवाह पूजा भद्रा: 08:27 पी एम से 06:34 ए एम, नवम्बर 02

लाभ: उन्नति 05:36 पी एम से 07:13 पी एम

रवि योग: सुबह से 06:20 पी एम तक

आज के पञ्चक रहित मुहूर्त शुभ मुहूर्त - 04:45 पी एम से 06:20 पी एम

शुभ मुहूर्त - 06:21 पी एम से 08:16 पी एम

तुलसी विवाह की संपूर्ण विधि: सबसे पहले पूजा के स्थान पर गन्ने से मंडप सजाएं। गेरू और फूलों से तुलसी जी के गमले को भी सजाएं। अब संध्या के समय शुभ मुहूर्त में तुलसी विवाह पूजा की शुरुआत करें। लकड़ी की साफ चौकी स्थापित करें और उस पर गंगाजल छिड़क कर आसन बिछाएं। अब कलश में पवित्र जल भरें और आम के पत्ते लगाकर पूजा के स्थान पर स्थापित करें। फिर एक आसन पर तुलसी जी और दूसरे आसन पर शालिग्राम जी स्थापित करें। गंगाजल से तुलसी जी और शालिग्राम जी को स्नान कराएं। भगवान शालिग्राम को पीले फूल, वस्त्र और फल अर्पित करें फिर पीले चंदन से तिलक लगाएं। तुलसी जी को फल, फूल, लाल चुनरी, बिंदी, सिंदूर समेत श्रृंगार का सामान अर्पित करें और लाल चंदन से तिलक लगाएं। अब धूपबत्ती और घी का दीपक प्रज्वलित करें। अब हाथों में शालिग्राम जी की चौकी उठाकर तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करवाएं। पूरी श्रद्धा के साथ तुलसी जी और शालिग्राम जी की आरती करें। अब खीर, मेवे या मिठाई का भोग लगाएं। चाहें तो विष्णु सहस्त्रनाम या तुलसी चालीसा का पाठ करें। अंत में क्षमा प्रार्थना करना न भूलें।

तुलसी पूजा मंत्र शुभम करोति कल्याणं, आरोग्यं धन संपदाम्, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपं ज्योति नमोस्तुते।।