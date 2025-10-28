Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Tulsi vivah on kartik maas tulsi puja know kya mehtav h
कार्तिक में तुलसी पूजा, तुलसी दीपदान और तुलसी विवाह का क्या फल है

कार्तिक में तुलसी पूजा, तुलसी दीपदान और तुलसी विवाह का क्या फल है

संक्षेप: tulsi puja: कार्तिक मास में तुलसी का पूजन करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। भगवान विष्णु को मास में कार्तिक प्रिय है, व्रत में एकादशी और तुलसी सबसे अधिक प्राण प्रिय हैं। कार्तिक मास में तुलसी की पूजा का विधान है।

Tue, 28 Oct 2025 11:34 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कार्तिक मास में तुलसी का पूजन करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। भगवान विष्णु को मास में कार्तिक प्रिय है, व्रत में एकादशी और तुलसी सबसे अधिक प्राण प्रिय हैं। कार्तिक मास में तुलसी की पूजा का विधान है। इस महीने में तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से कराया जाता है। कार्तिक के महीने में जो तुलसी के दीपदान और तुलसी विवाह करते हैं, उनको भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। तुलसी विवाह कार्तिक मास की दे‌वउठनी एकादशी के दिन किया जाएगा। इस साल देवउठनी एकादशी 1 और 2 नवंबर दोनों दिन होगी। इसलिए 1 और 2 नवंबर दोनों दिन तुलसी विवाह किया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि इस महीने में तुलसी विवाह करने से कार्तिक मास में तुलसी के सामने दीपदान करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। पद्म पुराण में लिखा है कि पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदियां तथा वासुदेव आदि देवता-ये सभी तुलसीदल में निवास करते हैं। इसलिए भगवान विष्णु को जो इस महीने में प्रातःकाल स्नान करके कोमल तुलसीदल से भगवान्‌ दामोदर की पूजा करता है, वह निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ऐसा भी कहा गया है कि अगर आप भगवान विष्णु को कार्तिक मास में तुलसी का आधे पत्ता भी रोज भक्तिपूर्वक अर्पित करते हैं, तो भी आपकी पूजा सफल मानी जाती है।

पुराणों में लिखा है रि पूर्वकालमें भक्त विष्णुदास भक्तिपूर्वक तुलसी-पूजन से शीघ्र ही विष्णुधाम को चला गया। इस महीने में तुलसी की सेवा और तुलसी की पूजा करने का विधान है। ऐसा कहा गया है कि जिसके घर में तुलसी का बगीचा है, उसका वह घर तीर्थ के समान है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Tulsi Vivah tulsi puja niyam
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने