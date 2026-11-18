Tulsi Vivah 2026: क्या लड्डू गोपाल से तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं? क्या तुलसी में जल एकादशी पर अर्पित करें
Tulsi Shaligram Vivah: तुलसी शालिग्राम की शादी कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी के दिन होती है। आइए जानें इससे जुड़े सवाल
तुलसी जी का विवाह देवउठनी एकादशी के दिन करना चाहिए, द्वादशी के दिन भी आप तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं। लेकिन रविवार के दिन तुलसी जी का विवाह नहीं किया जाएगा। तुलसी विवाह अगर आप कर रही हैं तो एकादशी के लिए व्रत रखकर करें। वैसे कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं। अधिकतर लोगों में छोटी-छोटी बातें होती है जो तुलसी विवाह के बारे में हम नहीं जानते हैं। अधिकतर लोगों को तुलसी विवाह को लेकर कंफ्यूजन रहती है। आपको बता दें कि अगर देवउठनी एकादशी का आप व्रत कर रहे हैं तो देवों को उठाने के बाद आप तुलसी विवाह का आयोजन कर सकते हैं। इसके लिए पंडित जी की जरूरत नहीं है। आप घर पर खुद से भी तुलसी विवाह का आयोजन कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी विवाह का आयोजन करने से कन्यादान का फल मिलता है। अब बात करते हैं आपकी कंफ्यूजन की
क्या बालगोपाल के साथ तुलसी जी का विवाह किया जा सकता है?
बिल्कुल नहीं, तुलसी जी का विवाह बालगोपाल के साथ नहीं कर सकते हैं। दरअसल बालगोपाल श्रीहरि का बाल स्वरूप है। आपको तुलसी जी का विवाह विष्णु जी के साथ कराना है। इसलिए या तो शालिग्राम लेकर आएं, उनसे विवाह कराएं, या फिर सुपारी को शालिग्राम मानकर या फिर विष्णु जी की फोटो से तुलसी विवाह कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि भगवान राम की प्रतिमा और बालगोपाल से तुलसी विवाह ना करें।
क्या तुलसी जी में इस दिन जल अर्पित करें?
इस दिन एकादशी है तो भी आप इसमें जल अर्पित करें। इस दिन व्रत रखें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यह साल की बड़ी एकादशी है। एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं करते हैंया इस दिन इनके पत्ते को तोड़ना नहीं चाहिए। एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना ताहिए। आपको बता दें कि तुलसी विवाह एकादशी के प्रदोष काल में होता है। शाम को 5 बजे से 7 बजे तक तका समय उत्तम रहता है। इस साल एकादशी दो दिन है। 20 नवंबर और 21 नवंबर दोनों दिन एकादशी तिथि रहेगी, इसलिए दोनों दिन तुलसी विवाह किया जा सकता है। व्रत रखने वाली एकादशी 21 नवंबर को है, इस दिन व्रत कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन द्वादशी युक्त एकादशी है, इसके लिए गन्ने का मंडप बनाया जाता है। सुहाग का सामान आ दान कर रहे हैं, तो आपको सुहाग लेना भी चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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