तुलसी विवाह के बाद क्यों नहीं तोड़ने चाहिए पत्ते, जानें क्या कहते हैं धार्मिक नियम
तुलसी विवाह के बाद तुलसी के पत्ते तोड़ने को लेकर कई धार्मिक नियम और मान्यताएं प्रचलित हैं। द्वादशी, एकादशी और रविवार के दिन तुलसी दल तोड़ना वर्जित माना जाता है। जानें तुलसी के पत्ते तोड़ने का सही तरीका, किन दिनों में इन्हें नहीं तोड़ना चाहिए और क्या तुलसी दल बासी हो जाते हैं।
Tulsi Vivah 2026: साल 2026 में तुलसी विवाह 21 नवंबर को है। तुलसी विवाह के बाद माता तुलसी के पौधे से पत्ते तोड़ने को लेकर विशेष मान्यता है। हिंदू धर्म में तुलसी को पूजनीय माना गया है। भगवान विष्णु की पूजा में भी तुलसी दल चढ़ाया जाता है। लेकिन कुछ खास तिथियों और दिनों में तुलसी के पत्ते तोड़ने की मनाही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, द्वादशी तिथि पर तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इस दिन माता तुलसी को विश्राम देने की परंपरा है।
द्वादशी पर क्यों नहीं तोड़ते तुलसी के पत्ते
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, एकादशी के अगले दिन द्वादशी पर तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। माना जाता है कि इस दिन माता तुलसी विश्राम करती हैं। इसी वजह से तुलसी के पौधे से पत्ते तोड़ना उचित नहीं माना जाता। तुलसी विवाह के दौरान भी इस नियम का ध्यान रखा जाता है। पूजा में तुलसी दल की जरूरत हो तो एक दिन पहले ही पत्ते तोड़कर रख लिए जाते हैं।
इन दिनों भी नहीं तोड़ने चाहिए तुलसी के पत्ते
धार्मिक मान्यताओं में रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित बताया गया है। इसके अलावा सूर्यास्त के बाद तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। कई परंपराओं में अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति के दिन भी पत्ते तोड़ने की मनाही है।
तुलसी के पत्ते तोड़ने का क्या है सही तरीका
तुलसी के पत्ते तोड़ते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सुबह स्नान के बाद ही तुलसी दल तोड़ना शुभ माना जाता है। पत्तों को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। जरूरत के अनुसार ही पत्ते लें। पौधे की टहनियों को नुकसान न पहुंचाएं। पूजा के लिए जितने पत्तों की जरूरत हो, उतने ही तोड़ें।
क्या बासी हो जाते हैं तुलसी के पत्ते?
भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण की पूजा में तुलसी दल का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, तुलसी के पत्ते बासी नहीं होते। इसलिए पहले से तोड़कर रखे गए तुलसी दल को भी पूजा में चढ़ाया जा सकता है। इसी वजह से निषिद्ध दिनों में पूजा के लिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते रख लेने की परंपरा है।
तुलसी विवाह के बाद शुरू होते हैं मांगलिक कार्य
कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर तुलसी विवाह कराया जाता है। इस दिन माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह होता है। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी विवाह कराने से घर में सुख-समृद्धि आती है। तुलसी विवाह के बाद चातुर्मास का समापन माना जाता है। इसके साथ ही हिंदू धर्म में शादी-विवाह समेत दूसरे मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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