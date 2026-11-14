Tulsi Vivah 2026: 20 या 21 नवंबर, कब होगा तुलसी विवाह? नोट करें सही तारीख, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि
इस बार 21 नवंबर को मनाया जाएगा। कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि के अनुसार तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह कराया जाएगा। इस दिन दिल्ली में शाम 5:25 बजे से 5:52 बजे तक गोधूलि मुहूर्त रहेगा। जानें तुलसी विवाह की सही तारीख, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, जरूरी सामग्री और इससे जुड़ी पौराणिक कथा।
Tulsi Vivah 2026: कार्तिक महीने में तुलसी विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। घरों में तुलसी के पौधे को सजाया जाता है और भगवान शालिग्राम के साथ विवाह की रस्में निभाई जाती हैं। इस बार तुलसी विवाह की तारीख को लेकर थोड़ा असमंजस है। दरअसल, देवउठनी एकादशी 20 नवंबर को है, जबकि द्वादशी तिथि 21 नवंबर को पड़ रही है। ऐसे में सवाल है कि तुलसी विवाह किस दिन करना चाहिए?
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तुलसी विवाह 2026 की सही तारीख
कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह मनाया जाता है। साल 2026 में द्वादशी तिथि 21 नवंबर को सुबह 6 बजकर 31 मिनट से शुरू होगी और 22 नवंबर को सुबह 4 बजकर 56 मिनट तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार तुलसी विवाह 21 नवंबर को होगा। वहीं, देवउठनी एकादशी का व्रत 20 नवंबर को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने की पूजा की जाएगी। कई जगह एकादशी की शाम को ही तुलसी विवाह कराया जाता है। इसलिए दोनों तारीखों को लेकर भ्रम की स्थिति बन रही है।
तुलसी विवाह 2026 शुभ मुहूर्त
तुलसी विवाह के लिए शाम का समय शुभ माना जाता है। दिल्ली में 21 नवंबर को गोधूलि मुहूर्त शाम 5 बजकर 25 मिनट से 5 बजकर 52 मिनट तक रहेगा। इस दौरान पूजा और विवाह की रस्में कराई जा सकती हैं।
कैसे कराएं तुलसी विवाह?
तुलसी विवाह के दिन सुबह घर और पूजा स्थल की सफाई करें। शाम को तुलसी के पौधे को लाल चुनरी या साड़ी से सजाएं। पौधे के पास गन्ने का मंडप बनाएं। इसके बाद भगवान शालिग्राम को पीले वस्त्र पहनाकर तुलसी के पास स्थापित करें। रोली, चंदन, अक्षत, फूल और फल चढ़ाकर पूजा करें। तुलसी माता को सुहाग की सामग्री अर्पित करें। इसके बाद भगवान शालिग्राम और तुलसी की विवाह की रस्में निभाएं। परिवार के लोग मंगल गीत गाएं और आरती करें। पूजा के बाद प्रसाद बांटें।
पूजा के लिए जुटा लें ये सामग्री
तुलसी विवाह के दिन पूजा में किसी चीज की कमी न रहे, इसके लिए पहले से तैयारी कर लें।
- तुलसी का पौधा
- भगवान शालिग्राम
- लाल चुनरी या साड़ी
- पीले वस्त्र
- गन्ना और मंडप सजाने की सामग्री
- रोली, चंदन और हल्दी
- अक्षत और फूल
- फल और मिठाई
- धूप और दीपक
- चूड़ियां और सुहाग की सामग्री
- नारियल और पान-सुपारी
क्यों कराया जाता है तुलसी विवाह?
हिंदू धर्म में तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय माना जाता है। मान्यता है कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी रहती है। इसी वजह से कार्तिक शुक्ल द्वादशी को तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी विवाह कराने से घर में सुख-समृद्धि आती है। विवाहित महिलाएं परिवार की खुशहाली और दांपत्य जीवन में सुख की कामना करती हैं। वहीं, अविवाहित लोग अच्छे जीवनसाथी की कामना से माता तुलसी की पूजा करते हैं।
तुलसी विवाह से जुड़ी पौराणिक कथा
पौराणिक कथा के अनुसार, वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थीं। उनका विवाह जालंधर नाम के असुर से हुआ था। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण जालंधर को पराजित करना मुश्किल हो रहा था। देवताओं की परेशानी बढ़ने पर भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया। कथा के अनुसार, भगवान विष्णु की इस लीला से वृंदा का पतिव्रत धर्म टूट गया और जालंधर की शक्ति समाप्त हो गई। इसके बाद भगवान शिव ने जालंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को इस बात का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया।
बाद में वृंदा ने अपना शरीर त्याग दिया। मान्यता है कि उनके शरीर से तुलसी का पौधा प्रकट हुआ। भगवान विष्णु ने तुलसी को अपनी प्रिय होने का वरदान दिया। तभी से भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह कराने की परंपरा चली आ रही है।
तुलसी विवाह के बाद शुरू होंगे शुभ काम
देवउठनी एकादशी के साथ चातुर्मास समाप्त हो जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। इसके बाद विवाह, गृह प्रवेश और दूसरे मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। यही वजह है कि तुलसी विवाह को भी शुभ कार्यों की शुरुआत से जोड़कर देखा जाता है।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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