तुलसी विवाह 2026 का पर्व 21 नवंबर, शनिवार को मनाया जाएगा। इस दिन घरों और मंदिरों में माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ कराया जाता है। जानें तुलसी विवाह की सही तारीख, पूजा सामग्री, घर पर मंडप सजाने का तरीका, विवाह की पूरी विधि, कन्यादान और सात फेरों की रस्म, शुभ मंत्र और भोग।

Tulsi Vivah 2026 Puja Vidhi: कार्तिक महीने में देवउठनी एकादशी के बाद तुलसी विवाह का पर्व श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस दिन घरों और मंदिरों में माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ कराया जाता है। हिंदू धर्म में भगवान शालिग्राम को भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। मान्यता है कि तुलसी विवाह कराने से घर में सुख-समृद्धि आती है और परिवार में खुशहाली बनी रहती है।

क्या आप जानना चाहते हैं कि तुलसी विवाह का आपकी जन्मकुंडली पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विवाह, वैवाहिक जीवन, संतान, परिवार और सुख-समृद्धि से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री लाइव चैट करें। अपनी जन्मकुंडली के अनुसार ज्योतिषीय मार्गदर्शन पाएं। अभी फ्री चैट करें। इस दिन तुलसी के पौधे को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। गन्ने का मंडप बनाया जाता है और भगवान शालिग्राम को वर के रूप में स्थापित किया जाता है। इसके बाद हल्दी, वरमाला, कन्यादान और फेरे जैसी विवाह की रस्में निभाई जाती हैं।

कई घरों में तुलसी विवाह पंडित जी की मौजूदगी में कराया जाता है, लेकिन अगर किसी कारण से पंडित उपलब्ध नहीं हैं तो परिवार के सदस्य भी सरल विधि से यह पूजा कर सकते हैं। इस साल 21 नवंबर 2026, शनिवार को तुलसी विवाह किया जाएगा। आइए जानते हैं घर में तुलसी विवाह कराने की पूरी विधि, पूजा सामग्री, मंत्र और इससे जुड़ी जरूरी बातें।

तुलसी विवाह 2026 कब है? पंचांग के अनुसार, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि 21 नवंबर 2026 को सुबह 6 बजकर 31 मिनट से शुरू होगी। इसका समापन 22 नवंबर को सुबह 4 बजकर 56 मिनट पर होगा। इसी दिन शनिवार को तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाएगा।

धार्मिक परंपरा में कुछ परिवार देवउठनी एकादशी की शाम को ही तुलसी विवाह कराते हैं, जबकि कई जगहों पर द्वादशी के दिन विवाह की रस्म निभाई जाती है। इस बार द्वादशी तिथि के अनुसार 21 नवंबर को तुलसी विवाह किया जाएगा।

घर में तुलसी विवाह कराने के लिए क्या-क्या सामग्री चाहिए? मंडप और सजावट का सामान

- तुलसी का पौधा और उसका गमला

- चार गन्ने

- लाल चुनरी या कपड़ा

- पीला कपड़ा

- फूल और फूलों की माला

- आम या अशोक के पत्ते

- कलावा या मौली

- रंगोली और सजावट का सामान

माता तुलसी के श्रृंगार की सामग्री

- लाल चुनरी या साड़ी

- बिंदी और सिंदूर

- चूड़ियां

- मेहंदी

- हल्दी

- काजल

- सुहाग का सामान

भगवान शालिग्राम की पूजा सामग्री - शालिग्राम जी या भगवान विष्णु की प्रतिमा

- पीले वस्त्र

- चंदन

- जनेऊ

- रोली

- अक्षत

- तुलसी दल

पूजा और भोग की सामग्री - गंगाजल या शुद्ध जल

- पूजा की थाली

- घी का दीपक

- धूप और अगरबत्ती

- कपूर

- पंचामृत

- नारियल

- पान और सुपारी

- मौसमी फल

- मिठाई या खीर

- आंवला, सिंघाड़ा, बेर और शकरकंद

घर में तुलसी विवाह का मंडप कैसे सजाएं? तुलसी विवाह में मंडप का विशेष महत्व होता है। जिस तरह घर में शादी के समय मंडप तैयार किया जाता है, उसी तरह माता तुलसी के विवाह के लिए भी मंडप बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले घर के आंगन, छत या उस स्थान की सफाई करें जहां तुलसी का पौधा रखा हुआ है। इसके बाद तुलसी के गमले के चारों तरफ चार गन्ने खड़े कर दें। इन्हें कलावा या मौली की मदद से बांध दें। गन्नों के ऊपर लाल या पीला कपड़ा लगाकर मंडप का रूप दिया जा सकता है। गमले को गेरू से सजाएं और आसपास रंगोली बनाएं। मंडप के पास एक छोटी चौकी रखें। उस पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान शालिग्राम को विराजमान करें। इस तरह घर में ही तुलसी विवाह के लिए छोटा और सुंदर मंडप तैयार हो जाएगा।

माता तुलसी को दुल्हन की तरह कैसे सजाएं? मंडप तैयार होने के बाद माता तुलसी के श्रृंगार की बारी आती है। तुलसी के पौधे को साफ करके उसके गमले को भी अच्छी तरह सजाएं। माता तुलसी को लाल चुनरी ओढ़ाएं। उनके पास बिंदी, चूड़ियां, सिंदूर, मेहंदी और दूसरी सुहाग सामग्री रखें। कुछ परिवार तुलसी के पौधे पर छोटी साड़ी या लाल वस्त्र भी चढ़ाते हैं। इसके बाद तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं और फूलों से सजावट करें।

भगवान शालिग्राम को दूल्हे की तरह सजाएं तुलसी विवाह में भगवान शालिग्राम को वर के रूप में पूजा जाता है। सबसे पहले उन्हें स्वच्छ जल या पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद साफ कपड़े से पोंछकर पीले वस्त्र अर्पित करें। भगवान शालिग्राम को चंदन, रोली और फूल चढ़ाएं। उनके पास जनेऊ और तुलसी दल रखें। इसके बाद उन्हें माता तुलसी के मंडप के पास स्थापित करें। अगर घर में शालिग्राम जी नहीं हैं तो भगवान विष्णु या श्रीकृष्ण की प्रतिमा अथवा तस्वीर रखकर भी श्रद्धापूर्वक पूजा की जा सकती है।

तुलसी विवाह की पूरी पूजा विधि क्या है? 1. सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें किसी भी मांगलिक कार्य की शुरुआत भगवान गणेश के पूजन से की जाती है। इसलिए तुलसी विवाह से पहले गणेश जी का स्मरण करें। उन्हें फूल, दूर्वा और अक्षत अर्पित करें। इसके बाद माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का ध्यान करें।

2. तुलसी विवाह का संकल्प लें पूजा करने वाले परिवार के सदस्य हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर तुलसी विवाह का संकल्प लें। मन में भगवान विष्णु और माता तुलसी का ध्यान करते हुए विवाह संपन्न कराने की प्रार्थना करें।

3. माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को तिलक लगाएं अब माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को रोली, चंदन और हल्दी अर्पित करें। दोनों को फूल चढ़ाएं। माता तुलसी को लाल चुनरी और भगवान शालिग्राम को पीले वस्त्र अर्पित करें।

4. हल्दी और वरमाला की रस्म करें विवाह की परंपरा के अनुसार माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को हल्दी लगाएं। इसके बाद दोनों को फूलों की माला पहनाएं। परिवार के सदस्य इस दौरान मंगल गीत भी गा सकते हैं।

5. तुलसी माता का कन्यादान करें तुलसी विवाह की सबसे महत्वपूर्ण रस्मों में कन्यादान को शामिल किया जाता है। घर के विवाहित दंपती माता तुलसी को अपनी बेटी मानकर कन्यादान की रस्म निभा सकते हैं।

इसके लिए हाथ में जल, फूल और अक्षत लें। भगवान शालिग्राम का ध्यान करते हुए माता तुलसी का हाथ उन्हें सौंपने का भाव रखें। इसके बाद जल भगवान के चरणों में अर्पित करें।

धार्मिक मान्यता है कि तुलसी माता का कन्यादान करने से कन्यादान के समान पुण्य प्राप्त होता है।

6. तुलसी और शालिग्राम के सात फेरे कराएं कन्यादान के बाद विवाह की अगली रस्म फेरों की होती है। भगवान शालिग्राम को हाथ में लेकर तुलसी के पौधे की परिक्रमा कराई जाती है। कई परिवारों में सात परिक्रमा की परंपरा है। इस दौरान परिवार के सदस्य फूल और अक्षत अर्पित करते हैं। मंगल गीत गाए जाते हैं और भगवान विष्णु का स्मरण किया जाता है।

7. आरती और भोग लगाएं सभी रस्में पूरी होने के बाद माता तुलसी और भगवान शालिग्राम की आरती करें। फल, मिठाई, खीर और मौसमी फल का भोग लगाएं। इसके बाद परिवार के सदस्यों और आसपास के लोगों में प्रसाद बांटें।

तुलसी विवाह के समय कौन से मंत्र बोलें? तुलसी विवाह के दौरान भगवान विष्णु और माता तुलसी के मंत्रों का जाप किया जा सकता है।

भगवान विष्णु का मंत्र ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।

माता तुलसी का मंत्र ॐ तुलस्यै नमः।

भगवान को आमंत्रित करने का मंत्र

आगच्छ भगवन् देव अर्चयिष्यामि केशव।

तुभ्यं दास्यामि तुलसीं सर्वकामप्रदो भव॥

इन मंत्रों का जाप पूजा के दौरान श्रद्धापूर्वक कर सकते हैं। अगर संस्कृत मंत्र बोलने में कठिनाई हो तो भगवान विष्णु और माता तुलसी का नाम लेकर भी प्रार्थना कर सकते हैं।

तुलसी विवाह में क्या भोग लगाएं?

तुलसी विवाह में भगवान शालिग्राम और माता तुलसी को मौसमी फल और मिठाई का भोग लगाने की परंपरा है। कार्तिक महीने में मिलने वाले फल जैसे आंवला, सिंघाड़ा, बेर और शकरकंद अर्पित किए जा सकते हैं।

इसके अलावा घर में बनी खीर, हलवा, मिठाई और पंचामृत भी भोग में रख सकते हैं। पूजा के बाद प्रसाद परिवार और आसपास के लोगों में बांटें।

तुलसी विवाह के दिन इन बातों का रखें ध्यान - तुलसी विवाह से पहले घर और पूजा स्थल की सफाई जरूर करें।

- तुलसी के पौधे को सजाते समय उसकी शाखाएं न तोड़ें।

- एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचने की परंपरा है। जरूरत हो तो पत्ते पहले ही तोड़कर रख लें।

- पूजा में शालिग्राम जी को साफ और पवित्र स्थान पर स्थापित करें।

- विवाह की रस्मों के दौरान सात्विकता और स्वच्छता का ध्यान रखें।

- पूजा में किसी सामग्री की कमी रह जाए तो मन में ग्लानि न रखें। श्रद्धा से भगवान का स्मरण करें।

- तुलसी विवाह के बाद पौधे को उसी स्थान पर रहने दें और नियमित देखभाल करें।

क्या पंडित जी के बिना घर पर तुलसी विवाह कर सकते हैं? हां, अगर किसी कारण से घर पर पंडित उपलब्ध नहीं हैं तो परिवार के सदस्य भी तुलसी विवाह की सरल पूजा विधि कर सकते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है कि पूजा श्रद्धा और स्वच्छता के साथ की जाए। परिवार का कोई बड़ा सदस्य गणेश पूजन, संकल्प, तुलसी और शालिग्राम पूजन, कन्यादान, परिक्रमा और आरती की रस्म पूरी करा सकता है। अगर परिवार में कोई विशेष कुल परंपरा चली आ रही है तो उसी के अनुसार पूजा करना बेहतर रहेगा। धार्मिक मान्यता में पूजा के दौरान दिखावे से ज्यादा श्रद्धा और भाव को महत्व दिया गया है। इसलिए जरूरी नहीं कि विवाह की हर रस्म के लिए बहुत अधिक खर्च किया जाए। घर में उपलब्ध सामग्री से भी माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह कराया जा सकता है।

तुलसी विवाह का क्या है धार्मिक महत्व? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, माता तुलसी का पूर्व जन्म वृंदा के रूप में हुआ था। उनका विवाह जलंधर नाम के असुर से हुआ था। वृंदा की पतिव्रता शक्ति के कारण जलंधर को पराजित करना कठिन हो गया था। भगवान विष्णु से जुड़ी कथा के अनुसार, बाद में वृंदा ने उन्हें तुलसी के रूप में पूजित होने का वरदान दिया। इसी परंपरा से माता तुलसी और भगवान शालिग्राम के विवाह का धार्मिक महत्व जुड़ा है। शालिग्राम को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि तुलसी विवाह कराने से घर में सुख-समृद्धि आती है और वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है।