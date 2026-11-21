तुलसी विवाह 2026: आज शाम इस शुभ मुहूर्त में कराएं तुलसी-शालिग्राम का विवाह, जानें पूजा विधि और पौराणिक कथा
21 नवंबर 2026 को कार्तिक शुक्ल द्वादशी के अवसर पर तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन शाम को माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। सूर्यास्त शाम करीब 5:14 बजे होगा। पूजा के लिए तुलसी का पौधा, शालिग्राम, लाल चुनरी, पीले वस्त्र, फूल, फल और पूजन सामग्री तैयार रखें।
Tulsi Vivah 2026: कार्तिक महीने में देवउठनी एकादशी के बाद अब तुलसी विवाह की तैयारी है। शनिवार, 21 नवंबर को घरों और मंदिरों में माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह कराया जाएगा। इस दिन तुलसी के पौधे को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। शाम को पूजा के बाद विवाह की रस्में निभाई जाती हैं। कई घरों में गन्ने का मंडप बनाकर मंगल गीत भी गाए जाते हैं। तुलसी विवाह के साथ ही चातुर्मास समाप्त होने की मान्यता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागने के बाद फिर से सृष्टि के कामकाज संभालते हैं। इसी वजह से तुलसी विवाह के बाद विवाह और दूसरे मांगलिक कार्यों की शुरुआत मानी जाती है।
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कब है तुलसी विवाह और क्या है शुभ मुहूर्त
पंचांग के अनुसार, कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि 21 नवंबर को सुबह 6 बजकर 31 मिनट पर शुरू होगी। यह तिथि 22 नवंबर को सुबह 4 बजकर 56 मिनट तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर तुलसी विवाह 21 नवंबर को होगा। तुलसी विवाह शाम के समय गोधूलि बेला में कराया जाता है। हल्द्वानी में 21 नवंबर को सूर्यास्त शाम करीब 5 बजकर 14 मिनट पर होगा। ऐसे में स्थानीय सूर्यास्त के आसपास विवाह की रस्में की जा सकती हैं। दूसरे शहरों में सूर्यास्त के समय के हिसाब से मुहूर्त अलग रहेगा।
तुलसी विवाह में इन चीजों की होगी जरूरत
विवाह की तैयारी के लिए तुलसी का पौधा, भगवान शालिग्राम, लाल चुनरी, पीले वस्त्र, फूल, माला, रोली, हल्दी, अक्षत, चंदन, धूप, दीपक, कपूर, फल और मिठाई रख लें। इसके अलावा गन्ना, नारियल, पान, सुपारी और कलश की भी जरूरत पड़ सकती है। माता तुलसी को सजाने के लिए चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और चुनरी रख सकते हैं। भगवान शालिग्राम को पीले कपड़े पहनाए जाते हैं। पूजा में पंचामृत और तुलसी दल भी रखा जाता है।
कैसे कराएं तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह
शाम को तुलसी के पौधे के पास चौकी लगाकर मंडप तैयार करें। गन्ने से मंडप बनाकर उसे फूलों से सजाएं। तुलसी के गमले के आसपास रंगोली बनाएं। इसके बाद माता तुलसी को चुनरी ओढ़ाएं और फूलों की माला पहनाएं। भगवान शालिग्राम को पीले वस्त्र पहनाकर तुलसी के पास रखें। सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता तुलसी को रोली, अक्षत, हल्दी और फूल अर्पित करें। धूप-दीप जलाकर पूजा करें। फिर विवाह की रस्में शुरू करें। घर के सदस्य अपनी परंपरा के अनुसार कन्यादान और फेरे कराते हैं। अंत में दोनों की आरती करें और प्रसाद बांटें।
कौन थीं माता तुलसी, क्यों हुआ था शालिग्राम से विवाह
तुलसी विवाह की कथा माता वृंदा और भगवान विष्णु से जुड़ी है। पौराणिक कथा के अनुसार, वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थीं। उनका विवाह जलंधर नाम के असुर से हुआ था। वृंदा के पतिव्रता धर्म के कारण जलंधर को युद्ध में हराना मुश्किल हो रहा था। देवता उसके अत्याचारों से परेशान थे।
मान्यता है कि जलंधर का अंत करने के लिए भगवान विष्णु ने उसकी पत्नी वृंदा के सामने जलंधर का रूप धारण किया। वृंदा उन्हें अपना पति समझ बैठीं। इससे उनका पतिव्रता धर्म भंग हो गया। इसके बाद भगवान शिव ने युद्ध में जलंधर का वध कर दिया।
जब वृंदा को भगवान विष्णु की इस लीला का पता चला तो उन्होंने उन्हें पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु ने उनका श्राप स्वीकार किया और शालिग्राम के रूप में प्रकट हुए। इसके बाद वृंदा ने अपना शरीर त्याग दिया। मान्यता है कि जहां उनका शरीर गिरा, वहां तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ।
भगवान विष्णु ने वृंदा को आशीर्वाद दिया कि उनकी पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाएगी। तभी से कार्तिक शुक्ल द्वादशी पर तुलसी और शालिग्राम के विवाह की परंपरा चली आ रही है।
तुलसी विवाह क्यों माना जाता है खास
तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय माना जाता है। इसी वजह से उनकी पूजा में तुलसी दल चढ़ाने की परंपरा है। मान्यता है कि तुलसी विवाह कराने से घर में सुख-समृद्धि आती है। परिवार में खुशहाली बनी रहती है। महिलाएं वैवाहिक जीवन की सुख-शांति के लिए यह पूजा करती हैं। वहीं अविवाहित लड़कियां अच्छे जीवनसाथी की कामना से तुलसी विवाह में शामिल होती हैं। तुलसी विवाह के बाद से ही विवाह के शुभ मुहूर्त शुरू होने की मान्यता है।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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