Tulsi Vivah Kab Hai: तुलसी विवाह की तारीख पर क्यों है उलझन? 20 या 21 नवंबर, जानें सही दिन
तुलसी विवाह 2026 की तारीख को लेकर इस बार असमंजस है कि विवाह 20 नवंबर को होगा या 21 नवंबर को। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, 20 नवंबर की शाम भद्रा लगने के कारण तुलसी विवाह 21 नवंबर को कराना शास्त्र सम्मत रहेगा।
Tulsi Vivah 2026 Date: कार्तिक महीने की देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के योगनिद्रा से जागने के साथ ही तुलसी विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। घरों और मंदिरों में माता तुलसी और भगवान शालिग्राम के विवाह की रस्में निभाई जाती हैं। लेकिन इस बार तुलसी विवाह की तारीख को लेकर लोगों के मन में सवाल है। आखिर तुलसी विवाह 20 नवंबर को होगा या 21 नवंबर को? पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, इस साल तुलसी विवाह 21 नवंबर को कराया जाएगा। इसके पीछे भद्रा का संयोग और द्वादशी तिथि का महत्व बताया जा रहा है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि देवउठनी एकादशी पर संध्याकाल में तुलसी विवाह कराने की परंपरा है। लेकिन इस बार एकादशी की शाम भद्रा लग रही है। ऐसे में भद्रा समाप्त होने के बाद 21 नवंबर को तुलसी विवाह किया जाएगा। वहीं द्रिक पंचांग में भी 21 नवंबर को तुलसी विवाह का पर्व दर्ज है। आइए जानते हैं इस साल तुलसी विवाह की सही तारीख, भद्रा का समय, शुभ मुहूर्त और पूजा की पूरी विधि।
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20 नवंबर को देवउठनी एकादशी, 21 को तुलसी विवाह
पंचांग के अनुसार, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 नवंबर 2026 को सुबह 7 बजकर 15 मिनट पर शुरू होगी। इसका समापन 21 नवंबर को सुबह 6 बजकर 31 मिनट पर होगा। उदया तिथि के आधार पर गृहस्थ और स्मार्त परंपरा के लोग 20 नवंबर, शुक्रवार को देवउठनी एकादशी का व्रत रखेंगे। वहीं कार्तिक शुक्ल द्वादशी 21 नवंबर को शुरू होगी। इसी दिन तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाएगा।
देवउठनी एकादशी पर कब लगेगी भद्रा?
इस साल देवउठनी एकादशी के दिन भद्रा का संयोग बन रहा है। पंचांग के अनुसार, 20 नवंबर को शाम 7 बजकर 1 मिनट से भद्रा शुरू होगी। इसका समापन 21 नवंबर की सुबह 6 बजकर 32 मिनट पर होगा।
भद्रा का समय:
- भद्रा प्रारंभ: 20 नवंबर, शाम 7:01 बजे
- भद्रा समाप्त: 21 नवंबर, सुबह 6:32 बजे
- देवउठनी एकादशी: 20 नवंबर, शुक्रवार
- तुलसी विवाह: 21 नवंबर, शनिवार
यही वजह है कि इस बार तुलसी विवाह की तारीख को लेकर चर्चा हो रही है। हालांकि तुलसी विवाह कई परंपराओं में कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भी कराया जाता है। इस बार 21 नवंबर को द्वादशी तिथि और तुलसी विवाह का संयोग बन रहा है।
तुलसी विवाह 2026 का शुभ मुहूर्त
तुलसी विवाह के लिए शाम की गोधूलि बेला को विशेष महत्व दिया जाता है। दिल्ली के पंचांग के अनुसार, 21 नवंबर को सूर्यास्त शाम 5 बजकर 25 मिनट पर होगा। गोधूलि बेला में विवाह की रस्में कराई जा सकती हैं।
तुलसी विवाह की पूजा विधि क्या है?
तुलसी विवाह के दिन सुबह स्नान करने के बाद तुलसी के पौधे की साफ-सफाई करें। इसके बाद गमले को सजाकर माता तुलसी को लाल चुनरी या साड़ी पहनाएं। तुलसी के पौधे के आसपास रंगोली बनाएं और गन्ने का मंडप तैयार करें। भगवान शालिग्राम को पीले वस्त्र पहनाकर तुलसी के पौधे के पास स्थापित करें। दोनों को रोली, चंदन, फूल और फल अर्पित करें। इसके बाद विधि-विधान से विवाह की रस्में पूरी करें। पूजा के दौरान तुलसी माता और भगवान शालिग्राम की आरती करें। परिवार के सदस्य विवाह के मंगल गीत गाएं और अंत में प्रसाद बांटें।
तुलसी विवाह क्यों कराया जाता है?
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, माता तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम के साथ कराया जाता है। इसे हिंदू धर्म में बेहद शुभ माना गया है। तुलसी विवाह के साथ ही चातुर्मास के बाद मांगलिक कार्यों की शुरुआत का विशेष महत्व भी जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि तुलसी विवाह कराने से घर में सुख-समृद्धि आती है और परिवार में खुशहाली बनी रहती है।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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