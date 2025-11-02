Tulsi Vivah Wishes : तुलसी विवाह के मौके पर भेजें ये शुभकामना संदेश, माता तुलसी और भगवान विष्णु का यह पावन मिलन…

संक्षेप: Tulsi Vivah 2025 Wishes : देवउठनी एकादशी के अगले दिन तुलसी विवाह का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु (शालिग्राम रूप में) और माता तुलसी का विवाह संपन्न किया जाता है। कहा जाता है कि इसी के साथ सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है।

Tulsi Vivah Wishes : देवउठनी एकादशी के अगले दिन तुलसी विवाह का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु (शालिग्राम रूप में) और माता तुलसी का विवाह संपन्न किया जाता है। कहा जाता है कि इसी के साथ सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है और इस दिन तुलसी विवाह करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जो भक्त श्रद्धा और विधि-विधान से तुलसी विवाह करते हैं, उनके वैवाहिक जीवन में प्रेम और सौहार्द बना रहता है। साथ ही मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इस शुभ अवसर पर लोग अपने परिवार और मित्रों को शुभकामनाएं भी भेजते हैं।

Tulsi Vivah Wishes, तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं: माता तुलसी और भगवान विष्णु का यह पावन मिलन आपके जीवन में प्रेम, सौभाग्य और सुख-समृद्धि लेकर आए। आपके घर में सदा शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे।

तुलसी विवाह के इस शुभ अवसर पर भगवान विष्णु और मां तुलसी का आशीर्वाद आपके जीवन में असीम खुशियां और सफलता लेकर आए। आपके सभी कार्य सिद्ध हों।

तुलसी विवाह का यह पवित्र पर्व आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई शुरुआत और अपार सुख लेकर आए। मां तुलसी की कृपा से घर में आनंद और समृद्धि बनी रहे।

तुलसी माता और भगवान विष्णु के विवाह की इस दिव्य घड़ी में आपके जीवन में प्रेम, शांति और सौहार्द का दीपक जलता रहे। तुलसी विवाह की शुभकामनाएं!

आज तुलसी विवाह का पावन पर्व है, इस शुभ दिन पर आपके जीवन में सदैव सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। जय तुलसी माता! जय श्रीहरि!

तुलसी विवाह की इस मंगल बेला में मां तुलसी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको दीर्घायु, समृद्धि और आनंद प्रदान करे। आपके जीवन में हर दिन मंगलमय हो।

जिस घर में तुलसी विवाह होता है, वहां लक्ष्मी और विष्णु का आशीर्वाद सदा बना रहता है। यही कामना है कि आपके घर भी सुख-शांति का वास हो।

तुलसी विवाह के पावन अवसर पर मां तुलसी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें और भगवान विष्णु आपके जीवन में प्रेम, सौभाग्य और संतुलन बनाए रखें।

तुलसी विवाह का यह पवित्र दिन आपके जीवन से सभी दुखों को दूर करे और हर दिन को मंगलमय बना दे। तुलसी माता का आशीर्वाद सदा आपके साथ रहे।

तुलसी विवाह पर्व पर भगवान विष्णु और मां तुलसी की कृपा से आपके परिवार में आनंद, सफलता और खुशियों की वर्षा हो।

तुलसी विवाह के अवसर पर भगवान विष्णु आपको हर क्षेत्र में सफलता दें और आपके जीवन में भक्ति और प्रेम की ज्योति सदैव प्रज्वलित रहे।

तुलसी विवाह की शुभकामनाएं! इस पावन दिन पर आपके जीवन में सुखद संबंध, स्थिरता और सौभाग्य का संचार हो।

तुलसी विवाह का पर्व हमें प्रेम, समर्पण और भक्ति का संदेश देता है। इस दिन की पवित्रता आपके जीवन में नई रोशनी लाए।

तुलसी और शालिग्राम के इस दिव्य मिलन से आपके जीवन में सभी इच्छाएं पूर्ण हों और हर दिन शुभ अवसर लेकर आए।

तुलसी विवाह के इस दिन मां तुलसी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके जीवन को उज्जवल और मंगलमय बनाए।

तुलसी विवाह की शुभ बेला में आपके घर में सुख, सौभाग्य और समृद्धि के दीपक सदा जलते रहें।

तुलसी विवाह पर्व पर मां तुलसी और भगवान विष्णु से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन से सभी बाधाएं दूर हों और शांति का वास हो।

इस तुलसी विवाह पर आपके रिश्तों में मिठास, जीवन में प्रेम और हर दिन में नई उम्मीदें बनी रहें। तुलसी माता का आशीर्वाद सदा प्राप्त हो।

तुलसी विवाह के इस दिव्य पर्व पर आपके जीवन में नई शुरुआत, सकारात्मक ऊर्जा और आत्मिक शांति का संचार हो।