संक्षेप: Tulsi Vivah 2025 Upay: एकादशी के अगले दिन ही तुलसी विवाह का दिन होता है लेकिन कल रविवार होने के कारण आज ही तुलसी विवाह पूजन किया जाएगा। तुलसी विवाह पर राशि अनुसार उपाय करने से वैवाहिक जीवन से जुड़ी दिक्कतें कम की जा सकती हैं।

Tulsi Vivah 2025 Upay: आज भगवान श्रीहरि को चार माह के योग निद्रा से जगाया जाएगा। शुभ मांगलिक कार्यों की भी अब शुरुआत होगी। एकादशी के अगले दिन ही तुलसी विवाह का दिन होता है लेकिन कल रविवार होने के कारण आज ही तुलसी विवाह पूजन किया जाएगा। इसके साथ ही चातुर्मास व्रत का भी समापन होगा। तुलसी जी का भगवान विष्णु के साथ विवाह करके लग्न की शुरुआत होती है। वृंदा के श्राप से भगवान विष्णु काले पड़ गए थे, उन्हें शालिग्राम के रूप में तुलसी के चरणों में रखा जाएगा। देवउठनी एकादशी पर शनिवार को भगवान को पूरे विधि-विधान से भक्तों द्वारा जगाया जाएगा। दिनभर श्रद्धालु उपवास रखेंगे। शाम के समय तुलसी विवाह पूजन किया जाएगा। आज तुलसी विवाह पर राशि अनुसार उपाय करने से वैवाहिक जीवन से जुड़ी दिक्कतें कम की जा सकती हैं-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शाम में मेष राशि से लेकर मीन राशि करें तुलसी विवाह उपाय, लव लाइफ में बढ़ेगा रोमांस मेष राशि वाले तुलसी विवाह पर माता तुलसी को लाल चुनरी और लाल गुलाब के फूल अर्पित करें।

वृषभ राशि वाले तुलसी विवाह पर माता के समक्ष संध्या काल में घी का दीपक जलाएं।

मिथुन राशि वालों को तुलसी विवाह पर माता तुलसी को लाल चुनरी और लाल गुलाब के फूल अर्पित करें।

कर्क राशि वाले तुलसी विवाह पर 16 श्रृंगार का सामान माता तुलसी को अर्पित करें।

सिंह राशि वाले तुलसी विवाह पर माता को पेड़े का भोग लगाएं और तुलसी चालीसा का पाठ करें।

कन्या राशि वालों को तुलसी विवाह पर माता को हरे रंग के वस्त्र पहनाएं।

तुला राशि वाले तुलसी विवाह पर मां तुलसी को इत्र चढ़ाएं और खीर का भोग लगाएं।

वृश्चिक राशि वाले तुलसी विवाह पर तुलसी जी को लाल गुलाब और लाल रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें।

धनु राशि वालों को तुलसी स्त्रोत का पाठ करना चाहिए।

मकर राशि वाले तुलसी विवाह पर माता के सामने 5 घी के दीपक जलाएं।

कुंभ राशि वालों को माता को सिंदूर समेत शृंगार का सामान चढ़ाना चाहिए।

मीन राशि वालों को माता को मेवे का भोग लगाना चाहिए।