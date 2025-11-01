Hindustan Hindi News
Tulsi Vivah Wishes: इस खास अंदाज में अपनों को भेंजे तुलसी विवाह की शुभकामनाएं, पढ़ें 7 सबसे यूनीक मैसेज

Tulsi Vivah Wishes: इस खास अंदाज में अपनों को भेंजे तुलसी विवाह की शुभकामनाएं, पढ़ें 7 सबसे यूनीक मैसेज

संक्षेप: Tulsi Vivah 2025 Wishes in Hindi: कल यानी 2 नवंबर को तुलसी विवाह है। इसे कार्तिक महीने की सबसे शुभ तिथि मानते हैं। वहीं इसी दिन से सारे शुभ काम शुरू होते हैं। इस खास दिन के लिए अपनों को भेजने के लिए कुछ यूनीक मैसेज आप नीचे पढ़ सकते हैं। 

Sat, 1 Nov 2025 12:31 PMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
Tulsi Vivah 2025 Wishes: आज देवउठनी एकादशी है और इसके अगले ही दिन तुलसी विवाह होता है। तुलसी विवाह में मां तुलसी और भगवान विष्णु का प्रतीकात्मक विवाह होता है और इसी के साथ सारे मंगल काम शुरू हो जाते हैं। तुलसी विवाह को कार्तिक महीने की सबसे शुभ तिथि मानी जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अगर विधि-विधान से तुलसी विवाह की पूजा की जाए तो वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती हैं और सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। इस खास दिन की की शुभकामनाएं लोग अपने सगे-संबंधियों और दोस्तों को भेजते हैं। तुलसी विवाह से जुड़े संदेश आप नीचे पढ़ सकते हैं।

नीचे पढ़ें तुलसी विवाह की शुभकामनाएं…

1. मां तुलसी का आशीर्वाद मिले,

घर में प्रेम, शांति और सौभाग्य खिले।

हर मनोकामना पूरी हो आज की रात,

तुलसी विवाह से हो एक नई शुरुआत।।

आपको और आपके परिवार को तुलसी विवाह की ढेरो शुभकामनाएं।

2. विश्वास और प्रेम का अद्भुत है ये संगम,

हर दिन कटे आपका सच्चे प्रेम के संग।

घर में बसें सुख और शांति हो अपार,

तुलसी विवाह की ढेरों बधाइयां करें स्वीकार।।

आपको और आपके परिवार को तुलसी विवाह की ढेरो शुभकामनाएं।

3. तुलसी विवाह का ये शुभ अवसर है पावन,

सफल हो आपके जीवन का हर एक आयोजन।

खुशियों से भर जाए जीवन का घर और आंगन,

लगे हर चीज में दिल और खुश हो जाए मन।।

आपको और आपके परिवार को तुलसी विवाह की ढेरो शुभकामनाएं।

tulsi vivah

4. मां तुलसी की कृपा आप पर सदा रहे,

सफलता के फूल आपके जीवन में खिले।

हर संकट दूर हो और बस सुख ही मिले,

आप हमेशा बुरी नजर से दूर रहें।।

आपको और आपके परिवार को तुलसी विवाह की ढेरो शुभकामनाएं।

5. भक्ति, प्रेम और आस्था का ये दिन है प्यारा,

तुलसी विवाह से खुलता है सौभाग्य सारा।

हर मन में दिव्यता की रोशनी जले,

मन में खुशियों की बयार हमेशा चले।।

आपको और आपके परिवार को तुलसी विवाह की ढेरो शुभकामनाएं।

6. तुलसी के आशीर्वाद से हर बंधन हो मजबूत,

जीवन में बस रहे प्रेम और ढेर सारा सुकून।

सारे कष्ट दूर होकर शांति का वास मिले,

दिल में आज आपके सिर्फ प्यार खिले।।

आपको और आपके परिवार को तुलसी विवाह की ढेरो शुभकामनाएं।

7. तुलसी मां के चरणों में आज दीप जले,

हर काम आपका मंगलमय हो चले।

सुख-समृद्धि का हो निरंतर संचार,

आपके सामने बुरी नजर हाथ मले।।

आपको और आपके परिवार को तुलसी विवाह की ढेरो शुभकामनाएं।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
