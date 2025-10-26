Hindustan Hindi News
Tulsi Vivah 2025: इन चीजों के बिना अधूरी है तुलसी विवाह की पूजा, नोट कर लें सामग्री

Tulsi Vivah 2025: इन चीजों के बिना अधूरी है तुलसी विवाह की पूजा, नोट कर लें सामग्री

संक्षेप: हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार, कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि की शुरुआत 2 नवंबर 2025 की सुबह 7 बजकर 31 मिनट पर होगी और इसका समापन 3 नवंबर की सुबह 5 बजकर 7 मिनट पर होगा। इस बार तुलसी विवाह 2 नवंबर को किया जाएगा।

हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का काफी महत्व होता है। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। इस दिन तुलसी माता का शृंगार कर उनका विवाह भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम जी के साथ कराया जाता है। मान्यता है कि तुलसी विवाह कराने से साधक को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती हैं। तुलसी विवाह के एक दिन पहले देवउठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी होती है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु अपनी चार महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इसके बाद ही सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। कई जगहों पर यह पर्व पांच दिनों तक मनाया जाता है, जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है।

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के जागने के बाद शुभ कार्यों की शुरुआत होती है, और तुलसी विवाह के दिन से ही शादी-ब्याह जैसे मंगल कार्यों का शुभ समय शुरू माना जाता है। पंचांग के अनुसार, कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि की शुरुआत 2 नवंबर 2025 की सुबह 7 बजकर 31 मिनट पर होगी और इसका समापन 3 नवंबर की सुबह 5 बजकर 7 मिनट पर होगा। इस बार तुलसी विवाह 2 नवंबर को किया जाएगा।

तुलसी विवाह पूजन सामग्री

आंवला

माला

लाल चुनरी

तुलसी का पौधा

तुलसी विवाह के लिए संपूर्ण पूजन सामग्री की लिस्ट - फोटो : Adobe stock

भगवान शालिग्राम जी की प्रतिमा

पूजा के लिए चौकी

गन्ना

मूली

साड़ी

हल्दी

चूड़ियां

बेर

शकरकंदी

सिंघाड़ा

धूप

दीपक

वस्त्र

फूल

सीताफल

मौसमी फल

अगरबत्ती

धूप

आसन

मिट्टी के दीए

तेल

घी

बत्ती

पूजा के लिए फूल

आरती की किताब।

तुलसी विवाह पूजा विधि

घर के आंगन, बालकनी या मंदिर में तुलसी माता को स्थापित करें।

तुलसी के चारों ओर रंगोली बनाकर सुंदर मंडप सजाएं।

तुलसी माता को चुनरी, चूड़ी, साड़ी और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें।

तुलसी के दाहिनी ओर शालिग्राम भगवान को स्थापित करें।

दोनों को गंगाजल से स्नान कराएं और शालिग्राम जी को चंदन व तुलसी माता को रोली का तिलक लगाएं।

तुलसी और शालिग्राम को फूल, मिठाई, गन्ना, सिंघाड़े और पंचामृत का भोग लगाएं।

धूप-दीप जलाकर विवाह की विधि करें।

ध्यान रहे, शालिग्राम जी पर चावल नहीं चढ़ाया जाता। उनकी जगह सफेद चंदन या तिल चढ़ाएं।

मंत्रोच्चार के साथ तुलसी और शालिग्राम भगवान के सात फेरे कराएं।

विवाह के बाद आरती करें और प्रसाद सभी में बांटें।

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal
डिजिटल जर्नलिजम में करीब 6 साल का अनुभव। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, टेक-ऑटो और धर्म बीट पर मजबूत पकड़ है। यूट्यूब कंटेंट प्रोड्यूसर व रिपोर्टिंग का भी अनुभव। हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएट हैं। और पढ़ें
