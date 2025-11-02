Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Tulsi Vivah 2025 Kitne Deepak Jalayein Know Mantra Niyam and Rules
तुलसी विवाह के दिन कितने दीपक जलाएं? जानें नियम और खास मंत्र

तुलसी विवाह के दिन कितने दीपक जलाएं? जानें नियम और खास मंत्र

संक्षेप: Tulsi Vivah 2025 : हर साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी के दिन तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। इस दिन माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम (विष्णु के स्वरूप) से किया जाता है। इसे अत्यंत शुभ दिन माना जाता है क्योंकि इसी के साथ सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है।

Sun, 2 Nov 2025 09:20 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

हर साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी के दिन तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। इस दिन माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम (विष्णु के स्वरूप) से किया जाता है। इसे अत्यंत शुभ दिन माना जाता है क्योंकि इसी के साथ सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। इस दिन तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना बेहद शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी माता के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इससे घर में सुख-समृद्धि बढ़ती है और दरिद्रता दूर होती है। आइए जानते हैं, तुलसी विवाह के दिन कितने दीपक जलाना शुभ होता है…

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कितने दीपक जलाना शुभ है?

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, तुलसी विवाह के दिन 5 दीपक जलाना अत्यंत शुभ होता है। ये पांच दीपक पंचतत्व- पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के प्रतीक हैं। इन्हें तुलसी के चारों ओर रखने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51 या 108 दीपक भी जलाए जा सकते हैं।

दीप जलाते समय बोलें ये खास मंत्र- इस पावन दिन पर “ॐ तुलस्यै नमः” या “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करते हुए दीप जलाना अत्यंत शुभ फल देता है।

इन बातों का रखें ध्यान- ध्यान रहे कि दीपक में हमेशा घी या तिल का तेल ही प्रयोग करें, सरसों का तेल तुलसी के पास वर्जित माना गया है। दीपक सुबह और शाम दोनों समय जलाना श्रेष्ठ माना जाता है। दीपक को तुलसी के आगे रखें, पीछे नहीं। तभी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है।

दीपक जलाने से क्या फल मिलता है- तुलसी माता को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इस दिन दीप जलाने से विष्णु-लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। तुलसी विवाह पर दीपक जलाकर सच्चे मन से प्रार्थना करने से विवाह में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं और मनचाहा जीवनसाथी मिलने की संभावना बढ़ती है। पौराणिक मान्यता यह भी है कि तुलसी जी के पास जलाया गया दीपक घर से नकारात्मक ऊर्जा और अशुभ प्रभावों को दूर करता है। इस दीपक की रोशनी से घर का वातावरण पवित्र और शांत बना रहता है।

मुख्य द्वार पर भी जलाएं दीपक- इस दिन घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे देवी लक्ष्मी का स्वागत होता है और घर में धन-वैभव की वृद्धि होती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:तुलसी विवाह की नोट कर लें पूजा विधि, सामग्री लिस्ट, मंत्र, उपाय, आरती
Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Tulsi Vivah Tulsi Vivah Kab Hai
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने