तुलसी विवाह के दिन कितने दीपक जलाएं? जानें नियम और खास मंत्र

संक्षेप: Tulsi Vivah 2025 : हर साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी के दिन तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। इस दिन माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम (विष्णु के स्वरूप) से किया जाता है। इसे अत्यंत शुभ दिन माना जाता है क्योंकि इसी के साथ सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है।

हर साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी के दिन तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। इस दिन माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम (विष्णु के स्वरूप) से किया जाता है। इसे अत्यंत शुभ दिन माना जाता है क्योंकि इसी के साथ सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। इस दिन तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना बेहद शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी माता के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इससे घर में सुख-समृद्धि बढ़ती है और दरिद्रता दूर होती है। आइए जानते हैं, तुलसी विवाह के दिन कितने दीपक जलाना शुभ होता है…

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कितने दीपक जलाना शुभ है? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, तुलसी विवाह के दिन 5 दीपक जलाना अत्यंत शुभ होता है। ये पांच दीपक पंचतत्व- पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के प्रतीक हैं। इन्हें तुलसी के चारों ओर रखने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51 या 108 दीपक भी जलाए जा सकते हैं।

दीप जलाते समय बोलें ये खास मंत्र- इस पावन दिन पर “ॐ तुलस्यै नमः” या “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करते हुए दीप जलाना अत्यंत शुभ फल देता है।

इन बातों का रखें ध्यान- ध्यान रहे कि दीपक में हमेशा घी या तिल का तेल ही प्रयोग करें, सरसों का तेल तुलसी के पास वर्जित माना गया है। दीपक सुबह और शाम दोनों समय जलाना श्रेष्ठ माना जाता है। दीपक को तुलसी के आगे रखें, पीछे नहीं। तभी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है।

दीपक जलाने से क्या फल मिलता है- तुलसी माता को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इस दिन दीप जलाने से विष्णु-लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। तुलसी विवाह पर दीपक जलाकर सच्चे मन से प्रार्थना करने से विवाह में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं और मनचाहा जीवनसाथी मिलने की संभावना बढ़ती है। पौराणिक मान्यता यह भी है कि तुलसी जी के पास जलाया गया दीपक घर से नकारात्मक ऊर्जा और अशुभ प्रभावों को दूर करता है। इस दीपक की रोशनी से घर का वातावरण पवित्र और शांत बना रहता है।

मुख्य द्वार पर भी जलाएं दीपक- इस दिन घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे देवी लक्ष्मी का स्वागत होता है और घर में धन-वैभव की वृद्धि होती है।